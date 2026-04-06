La procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Daniele Luigi Falica, di 25 anni, accusato di stalking nei confronti di una ragazza di 19 anni a cui avrebbe provocato forti stati d’ansia e il timore di essere uccisa. La vittima è difesa dall’avvocato Loredana Mancino.

Il giovane l’avrebbe minacciata dicendo che se fosse andata con altri ragazzi “avrebbe fatto la fine di Roberta Siragusa”, la ragazza di Caccamo vittima di femminicidio nel gennaio nel 2021. Il 27 ottobre del 2025 Falica avrebbe appiccato il fuoco a una casetta abbandonata sul lungomare di Ficarazzi e avrebbe puntato il coltello all’altezza dello stomaco alla vittima e tenendola con una mano alla gola le ha urlato di voler diventare come “Pietro Morreale”, il giovane condannato per il femminicidio di Roberta Siragusa.

L’indagato più volte avrebbe aggredito la ragazza una volta colpendola alla testa con una pietra e con un pugno allo stomaco. Le indagini coordinate dal pm Danilo Angelini hanno accertato che con diversi profili social falsi avrebbe continuato a minacciarla. I fatti si sarebbero verificati tra Caccamo e Ficarazzi da ottobre del 2024 a ottobre del 2025.