“La vicenda della potabilizzazione dell’acqua del fiume Oreto conferma quello che dico da tempo: il Presidente della regione ha dormito e si è svegliato quando l’emergenza idrica era già scoppiata”. Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

Le parole di Faraone

“Le acque del fiume Oreto, a monte di Palermo, vengono utilizzate da sempre e sono trattate dal potabilizzatore Gabriele. Non è una novità. Solo negli ultimi anni non è più accaduto perché si è sfruttata maggiormente la diga Rosamarina. Adesso, semplicemente, occorreranno un investimento per un trattamento più spinto e un periodo di tempo tra i 4 e i 6 mesi. Faccio anche questa volta la stessa domanda al Presidente della regione Renato Schifani, che continua a non rispondere: perché non ci si è pensato a fine dell’anno scorso? Perché ci si è ridotti a questa soluzione solo adesso, dopo l’inizio delle turnazioni e dopo che tante aziende hanno visto i loro fatturati dimezzarsi?”, conclude.

La crisi politica e il gelo Schifani- Lagalla

La crisi politica che rischiava di spaccare il centrodestra, nata proprio dalle parole di Faraone, sembra superata ma la temperatura dei rapporti fra il governatore Renato Schifani ed il sindaco di Palermo Roberto Lagalla sembra essere scesa fino oltre il gelo. Ed a confermarlo arrivano le parole del Presidente della Regione pronunciate oggi a margine di un evento di tutt’altra natura “Ammesso che sia vera l’espressione di volere azzerare la giunta di Palermo, ritengo che le soluzioni nell’interesse della politica ma soprattutto dei cittadini non si trovano con gli ultimatum. Col sindaco Roberto Lagalla intrattengo corretti rapporti istituzionali, come con tutte le amministrazioni anche di colore politico diverso. Apprezzo la compattezza dimostrata dalla coalizione per il chiarimento che c’è stato e in particolare la posizione assunta dal gruppo consiliare di Forza Italia contro gli attacchi scomposti nei miei confronti”.

