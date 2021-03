Intervento della Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane

Sequestrati dalla guardia di finanza e dai funzionari dell’agenzia delle dogane all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo prodotti cosmetici e farmaceutici a tre passeggeri, due provenienti dal Ghana e uno dalla Nigeria.

Nelle valigie sono stati trovati 29 flaconi di crema cosmetica di vario genere e marca aventi come principio attivo “hydochinone”, e 145 tubetti di creme cosmetiche di produzione artigianale, potenzialmente pericolose per la salute pubblica, e 502 blister contenenti 30 pillole cadauno di medicinali di vario genere.

I prodotti sono sequestrati e i tre passeggeri sono stati denunciati per detenzione di prodotti cosmetici dannosi per la salute umana e immissione in commercio di farmaci senza autorizzazioni.

L’attività rientra nell’ambito della costante azione di prevenzione e contrasto all’introduzione illecita nel territorio dello Stato di prodotti farmaceutici e medicamentari sprovvisti dalla necessaria autorizzazione del Ministero della Salute e si inquadra in un più ampio contesto operativo, che vede l’Agenzia Dogane e Monopoli e la Guardia di Finanza impegnate nel contrasto ai traffici illeciti attraverso la consueta sinergia e collaborazione tra il Comando Provinciale G. di F. e l’Ufficio delle Dogane di Palermo – S.O.T. Aeroporto di Punta Raisi a tutela delle legalità e della sicurezza pubblica.