Il secondo esemplare ritrovato in cattive condizioni

Un secondo fenicottero è stato salvato dai forestali in contrada Arenella nell’isola di Pantelleria. Il giovanissimo esemplare era bloccato in una pozzanghera e non riusciva a muoversi.

Gli ispettori della forestale in servizio antibracconaggio sono riusciti a recuperarlo e lo stanno portando al centro di Ficuzza nel palermitano specializzato nelle cure dei volatili. L’animale sarà trasferito a Trapani e da qui con una staffetta portato nel centro di recupero rapaci di Ficuzza.

E’ il secondo esemplare ritrovato sempre nella stessa zona. Nei giorni scorsi un fenicottero rosa agonizzante era stato preso dai forestali. Aveva alcune ferite.

Purtroppo l’animale è morto dissanguato prima di arrivare al centro medico di Ficuzza. Gli operatori del centro lunedì faranno eseguire all’istituto zooprofilattico una radiografia per accertare le cause della morte e verificare se l’animale sia stato o meno ucciso da un bracconiere.