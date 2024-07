I carabinieri indagano

Una donna di 74 anni è rimasta ferita da un gioco pirotecnico durante i festeggiamenti della scorsa sera a Cinisi (Palermo). La pensionata è stata colpita e trasportata all’ospedale di Partinico dai sanitari del 118. La prognosi è di sette giorni. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini.

Rissa a colpi di bastone e coltello nel Palermitano, due feriti in ospedale

Rissa ieri pomeriggio a Bagheria (Palermo) tra due uomini di 57 anni. Uno armato di bastone, il secondo di coltello. Si sono affrontati ed entrambi sono rimasti feriti e portati all’ospedale Civico. La lite, per cause in corso di accertamento, è avvenuta in via Carlo Cassola.

Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia del commissariato che hanno sentito i due contendenti, i familiari e i vicini per cercare di capire i motivi della rissa che ha portato i due uomini in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi.

Arrestati due tunisini per la maxi rissa in via Maqueda

Due tunisini arrestati di 21 e 22 anni e due bengalesi denunciati di 37 e 36 anni per la maxi rissa scoppiata in via Maqueda a Palermo in un bar ieri pomeriggio, quando non c’erano presidi di forze dell’ordine.

La lite finita con due feriti uno grave è scoppiata perché i due tunisini non avrebbero voluto pagare il conto. Il titolare dell’esercizio è stato colpito con una bottiglia in testa e soccorso dai sanitari del 118. Nella rissa sono stati coinvolti anche due dipendenti bangalesi.

I carabinieri hanno eseguito le indagini, sentito i testimoni e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e arrestato i due tunisini che fanno parte di un gruppo di ragazzi che stazionano nella zona di via Fiume e nei giorni scorsi sono stati coinvolti in un’altra rissa dove uno di loro è stato pestato a sangue da un gruppo di palermitani arrivati da Ballarò. Il giovane è in coma e ricoverato all’ospedale Policlinico. I quattro coinvolti in questa seconda rissa sono stati portati in ospedale sono stati dimessi con prognosi che vanno dai 5 ai 30 giorni. Ingenti i danni al locale dove sono rimaste anche tracce di sangue. I due tunisini sono stati arrestati in attesa dell’udienza di convalida.