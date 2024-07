Primo pomeriggio senza Presidio di polizia e carabiniere e scatta di nuovo la rissa con un ferito. Il titolare di un bar in via Maqueda dove è stato ferito in modo gravissimo un ragazzo di 20 anni nel corso di una spedizione punitiva e sono scoppiati di nuovo disordini. Sono intervenuti in massa gli agenti di polizia e i sanitari del 118.

“Dopo il pestaggio dei giorni scorsi era stato disposto un presidio permanente delle forze dell’ordine e non si erano registrate risse – dicono i residenti – Oggi pomeriggio invece c’è scattato di nuovo il ferito. Questa zona di via Maqueda è in mano a bande che si contendono il territorio. Noi residenti siamo vittime di questi balordi che trascorrono qui intere giornate”.

Turisti sotto choc

Turisti Scioccati dalle scene da far west che per l’ennesima volta si sono verificate oggi pomeriggio nel “ghetto Maqueda”. Due ragazze australiane in viaggio da sole, si sono rifiutate di scendere dal bed and breakfast in cui alloggiano, terrorizzate dalle scene alle quali hanno dovuto, loro malgrado, assistere. Una famiglia di spagnoli, genitori di un ragazzino di 13 anni, ha espresso le proprie remore ad uscire dalla struttura ricettiva che li ospita, per recarsi a cena fuori. Un grave danno all’immagine di Palermo e all’indotto turistico che è un pilastro fondante dell’economia della città.

Il giovane in condizioni disperate

Furibonda rissa in pieno centro a Palermo con un giovane in condizioni gravissime. In periferia altro episodio da far west con inseguimento, speronamento dell’auto e pestaggio.

E’ Far west a Palermo dal centro alla periferia per i motivi più disparati. Si va dagli scontri fra palermitani e immigrati, alla violenza di strada pura e semplice, fino ad arrivare alla vendetta di un giovanissimo lasciato dalla ragazza diciassettenne.

Il far west dell’ultimo tratto di via Maqueda

Tante volte si è scritto e si è detto del far west dell’ultimo tratto di via Maqueda, quello più vicino alla stazione ferroviaria centrale. E alla fine il peggio è successo. Nella zona “abbandonata” della via più centrale di Palermo è scoppiata una rissa stava per provocare il morto.

Un giovane tunisino è stato picchiato e spedito in ospedale in condizioni gravissime al culmine di uno scontro fra gruppo di immigrati e di palermitani.

La discussione e la spedizione punitiva

Il giovane è stato picchiato dopo che era nata una rissa. Una delle centinaia di risse che scoppiano ogni giorno nei pressi di via Fiume. Prima una lite violenta sembra fra il giovane e un ambulante e vende pannocchie, poi la spedizione punitiva.

Il giovane è stato picchiato con violenza. Per tanti testimoni era morto e non dava segni di vita. Alla fine è stato intubato dai sanitari del 118 e trasportato al Policlinico. Le sue condizioni sono gravissime. Le indagini sono condotte dalla polizia.

