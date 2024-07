Un turista francese è fuggito dai domiciliari in una casa in affitto a Balestrate (Palermo). L’uomo stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza. Una sera il 29 giugno è scoppiata una rissa sono intervenuti i carabinieri e il turista si sarebbe avventato contro un carabiniere colpendolo al volto.

Per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni è stato arrestato e il gip ha disposto i domiciliari nella casa vacanze in attesa di comprendere cosa sia successo. Nel frattempo l’uomo è fuggito via e pare sia tornato già in Francia. Il turista è difeso dall’avvocato Rosario Loria.

La rissa in centro a Palermo

Furibonda rissa in pieno centro a Palermo con un giovane in condizioni gravissime. In periferia altro episodio da far west con inseguimento, speronamento dell’auto e pestaggio.

E’ Far west a Palermo dal centro alla periferia per i motivi più disparati. Si va dagli scontri fra palermitani e immigrati, alla violenza di strada pura e semplice, fino ad arrivare alla vendetta di un giovanissimo lasciato dalla ragazza diciassettenne.

Il far west dell’ultimo tratto di via Maqueda

Tante volte si è scritto e si è detto del far west dell’ultimo tratto di via Maqueda, quello più vicino alla stazione ferroviaria centrale. E alla fine il peggio è successo. Nella zona “abbandonata” della via più centrale di Palermo è scoppiata una rissa stava per provocare il morto.

Un giovane tunisino è stato picchiato e spedito in ospedale in condizioni gravissime al culmine di uno scontro fra gruppo di immigrati e di palermitani.

La discussione e la spedizione punitiva

Il giovane è stato picchiato dopo che era nata una rissa. Una delle centinaia di risse che scoppiano ogni giorno nei pressi di via Fiume. Prima una lite violenta sembra fra il giovane e un ambulante e vende pannocchie, poi la spedizione punitiva.

Il giovane è stato picchiato con violenza. Per tanti testimoni era morto e non dava segni di vita. Alla fine è stato intubato dai sanitari del 118 e trasportato al Policlinico. Le sue condizioni sono gravissime. Le indagini sono condotte dalla polizia.

