Sarebbe passionale il movente del ferimento di un uomo di 40 anni avvenuto la scorsa notte tra i palazzoni dello Zen a Palermo tra via Costante Girardengo e via Valentino Mazzola.

A ferire l’uomo alla testa con un colpo di pistola alla nuca potrebbe essere stato un parente. Il colpo di pistola che lo ha raggiunto alla nuca sarebbe stato esploso mentre il ferito era in auto. L’uomo che si trova ricoverato in ospedale con un proiettile alla testa stava fuggendo. Pare che stesse scappando.

Con la stessa auto con i vestiti sporchi di sangue e la ferita alla nuca è arrivato all’ospedale Villa Sofia dove è stato soccorso dai medici. Gli agenti della squadra mobile stanno ricostruendo quanto successo. I poliziotti hanno ritrovato la vettura con i vetri rotti e i sedili sporchi di sangue.