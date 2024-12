Ecco cosa cambia

Modifiche alla circolazione ferroviaria dal 15 dicembre per consentire l’esecuzione dei lavori per la fermata Lazio del

Passante Ferroviario di Palermo. Alcuni treni del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), della linea Palermo Centrale-Palermo Aeroporto subiranno rimodulazioni di orari e di percorsi, con modifica alla frequenza dei collegamenti nel Passante

Ferroviario di Palermo. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con la nuova offerta. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.

A Natale si torna in treno, ecco il “Sicilia Express”, il “biglietto” della Regione contro il caro voli

Con la valigia di cartone eri partito sobbarcandoti un viaggio della speranza. Beh caro emigrante puoi farlo anche per tornare a casa in vacanza. Contro il caro voli la Regione si inventa il “Sicilia Express” di FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS) che unisce in treno le città del Nord e Centro Italia con la Sicilia. Un intero giorno per arrivare in Sicilia ma puoi tornare a casa con prezzi contenuti ed evitando i voli troppo costosi. Peccato che i migranti di oggi non sono quelli degli anni ’60 e ’70. Dalla Sicilia sono partiti in aereo e in aereo tornano ogni vola che possono. Per questo il tentativo è quello di rendere il treno una “esperienza” e non solo una lunga e noiosa esperienza di viaggio

Uno strumento in più

Anche se non si tratta certo della soluzione quella che mette in campo la regione insieme a Fs treni turistici è una opportunità in più. Non si tratta di vecchi treni malandati ma, appunto, di un treno turistico e sicuramente. Uno strumento aggiuntivo anche se la lotta al caro voli è ancora ben lungi dall’essere ad un buon punto

Le parole di Aricò e Schifani

Nel governo c’è coscienza della situazione e l’intenzione è quella di rafforzare le altre misure contro il caro voli “Il governo regionale – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – sta mettendo in campo ogni intervento possibile per supportare tutti quei siciliani, lavoratori o studenti, che per scelta o per necessità vivono nel Nord Italia e desiderano raggiungere i propri cari per trascorrere assieme le festività natalizie. Così, dopo le misure contro il caro voli, che intendiamo rafforzare a breve, abbiamo deciso di sostenere anche questa iniziativa. Sono fiducioso e penso che in molti apprezzeranno questa modalità di spostamento e magari riscopriranno il treno come valido e comodo mezzo di trasporto anche per lunghi viaggi. L’auspicio è di poter ripetere questa esperienza anche in altri periodi dell’anno”.

Un treno confortevole

“Con il Sicilia Express – commenta l’assessore Aricò – daremo un’alternativa al viaggio in aereo che sarà più economica, confortevole e dinamica. I viaggiatori si sentiranno in Sicilia sin dalla partenza. Saranno intrattenuti da esperienze a bordo che renderanno indimenticabile il rientro a casa e sarà consentito portare in carrozza gratuitamente i propri animali domestici”.

Il nuovo Sicilia express

Il nuovo Sicilia Express nasce in collaborazione fra Ferrovie e Assessorato Regionale dell’Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana con l’obiettivo di offrire un nuovo modo di viaggiare che coniuga il turismo lento, sostenibile e di qualità alla bellezza del viaggio in treno. Il collegamento sarà disponibile il 21 dicembre e il 5 gennaio per garantire una maggiore offerta per chi desidera spostarsi verso la Sicilia durante le festività natalizie.

Grazie alla collaborazione con la Regione Siciliana, il treno di FS Treni Turistici Italiani avrà prezzi competitivi a fronte di livelli di servizio che vanno dalle carrozze letto alle cuccette, fino agli scompartimenti con sei posti a sedere. L’esperienza a bordo treno sarà arricchita dalla presenza di personaggi noti – come l’attore Salvo Piparo, Claudio Casisa dei Soldi Spicci, lo stilista siciliano Alessandro Enriquez e diversi influencer – che racconteranno il viaggio verso la Sicilia.

In viaggio con i propri amici pelosi

Il Sicilia Express avrà a disposizione due carrozze ristorante dove saranno serviti, durante tutto il viaggio, prodotti tipici della tradizione enogastronomica siciliana. Inoltre, a bordo di tutti i convogli di FS Treni Turistici Italiani, è possibile ospitare anche gli animali domestici.

