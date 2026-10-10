Un’azione ad ampio raggio per garantire la sicurezza del territorio e contrastare l’illegalità diffusa. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio condotto dai carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese, che insieme alle stazioni locali e al nucleo radiomobile hanno setacciato le strade della zona, identificando oltre cento persone e formulando dieci denunce a piede libero. Le sanzioni per violazioni al codice della strada hanno superato la cifra complessiva di 5.000 euro. L’intero operato dell’Arma è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Termini Imerese, diretta dal procuratore Vittorio Angelo Antonio Cavallo.

Ciclomotori smontati sequestrati, tre persone nei guai

Particolare attenzione è stata rivolta alle irregolarità legate ai veicoli già sottoposti a sequestro amministrativo. I militari hanno scoperto che tre custodi giudiziari avevano ignorato i relativi obblighi di legge. Tra questi, un giovane di 21 anni e una donna di 41, entrambi già noti agli uffici giudiziari, sono stati sorpresi con ciclomotori completamente smontati: a uno mancavano telaio e parti meccaniche, mentre l’altro era privo persino delle ruote. Un 55enne, invece, non è stato in grado di mostrare lo scooter a lui affidato, svanito nel nulla senza che fosse mai stata presentata denuncia di furto. Tutti e tre dovranno rispondere del reato di sottrazione di beni sottoposti a sequestro.

Controlli alla circolazione, porto abusivo di armi e sostanze stupefacenti

Nel corso dei posti di blocco, un 23enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello senza giustificato motivo. Sul fronte della sicurezza stradale, sei automobilisti sono stati deferiti all’autorità giudiziaria: tre sorpresi al volante senza aver mai conseguito la patente, due per guida in stato di ebbrezza e uno per aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Infine, l’attività di contrasto allo spaccio ha portato alla segnalazione alla Prefettura di sei giovani come assuntori di droghe, con relativo sequestro di dosi di cocaina, hashish e marijuana.