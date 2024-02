Lo storico palermitano e l'Inquisizione Spagnola

L’evento

Il 14 febbraio presso la sala Almeyda dell’Archivio Storico Comunale di Palermo alle ore 16.15 si svolgerà l’evento “I libri e la musica”.

L’autore

Interverrà lo storico Fernando Ciaramitaro per presentare il suo libro “Santo Oficio imperial. Dinámicas globales y el caso siciliano”. Ciaramitaro è docente all’Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ricercatore associato al Centro di Studi Storici dell’Università Bernardo O’Higgins (Cile) e vicepresidente dell’Associazione dei Ricercatori Italiani in Messico (ARIM).

Il libro

L’Inquisizione che ebbe luogo nei regni della monarchia cattolica spagnola fu caratterizzata da una fisionomia di ortodossia guerriera e mediatrice nell’immensa geografia imperiale e, sebbene sia stata analizzata in Spagna, in Portogallo e in Italia, per i secoli XV – XIX, ultimamente la sua presenza nel mediterraneo è stata allargata in un contesto più vasto e ciò gli da maggior rilievo nell’indirizzo ecumenico della monarchia spagnola, che ne fece proprio un meccanismo di governo per aumentare i suoi poteri.

Il Musicista

Per l’intervento musicale invece sarà presente e si esibirà Francesco Martorana.