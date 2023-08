Tornano i giochi d’artificio per celebrare la festa in onore della Madonna del quartiere di Valdesi.

Dopo anni di stop a causa delle restrizioni che hanno limitato processioni e riti liturgici, alle ore 23 del 15 agosto risplenderà nel golfo di Mondello lo spettacolo pirotecnico tanto atteso dai residenti, turisti e fedeli.

I giochi di fuoco a Mondello per la festa dell’assunta

I festeggiamenti in onore della Maria SS Assunta della borgata marinara del capoluogo siciliano, sono organizzati dalla Confraternita della chiesa di Valdesi. La fondazione dell’associazione dei fedeli risale al 1946 ed è stata la prima a celebrare la Madonna con una processione su un battello che, attraversando il golfo all’imbrunire del giorno di ferragosto, porta il simulacro della Vergine dal molo di Valdesi a quello di Mondello.

“Ogni anno, cerchiamo di rispettare questa tradizione religiosa in onore della Vergine Maria. Il 15 agosto siamo felici di poter far brillare il cielo, attraverso uno spettacolo pirotecnico, che ricorda i tempi antichi in cui la gente di Palermo, si riversava in spiaggia per rendere omaggio alla Vergine. Ringrazio il nostro parroco, Don Dino, ma anche ogni attività commerciale e singola persona che attraverso le proprie donazioni e il loro lavoro, hanno reso possibile la nostra festa religiosa”. Afferma Gaetano Schiera il Superiore della Confraternita Maria SS Assunta di Valdesi.

L’altro festino di Palermo

Nella costumanza popolare la festa dell’Assunta era considerata “u secunnu fistinu di Palermu” (il secondo festino di Palermo ndr), per la quale luminarie e giochi di fuoco riaccendevano le calde notti palermitane, per rendere omaggio alla Vergine, affettuosamente enunciata “a Madonna Lagnusa”, perché distesa sul letto.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.