Ecco il piano della polizia per in vista del fine settimana

Il ponte ferragostano, da sempre uno dei periodi massicciamente tenuti sotto osservazione dalla Polizia di Stato, per la complessità e le variabili legate alla contemporanea presenza su strada e sui litorali di un folto numero di cittadini, quest’anno, assume connotati ancor più particolari, alla luce del rischio di contagio da “covid 19”.

La necessità di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale, si affiancherà quindi a quelle più “tradizionali”, già volte a garantire la sicurezza di chi deciderà di declinare il loro ferragosto, sia nella dimensione tradizionale del bagno di mezzanotte e quindi della permanenza su spiaggia, sia all’interno di locali pubblici o piuttosto nelle loro case, permanendo in ambiente metropolitano.

La Polizia di Stato ha, quindi potenziato il dispositivo di sicurezza, prevenzione e controllo del territorio, schierando consistenti aliquote di unità operative e garantendo, ognuna con le sue articolazioni – Squadra Mobile, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Digos, Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, Divisione Anticrimine, Commissariati, Ufficio Immigrazione – e tutte le Specialità – Reparto Mobile, Reparto Volo, Reparto a Cavallo, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia Postale e Polizia Scientifica, Artificieri, Cinofili, Reparto Prevenzione Crimine e Unità Operative di Pronto Intervento (U.O.P.I.) – una significativa presenza sul territorio e un’intensa attività di prevenzione e controllo nelle vie cittadine, nelle località balneari, lungo le arterie stradali, nelle stazioni ferroviarie e presso il porto e l’aeroporto.

Con tali rafforzate misure di prevenzione e controllo, la Questura di Palermo garantirà la sicurezza nei luoghi di balneazione cittadini e di provincia, interessando anche i Commissariati di P.S. distaccati, per la predisposizione di appositi servizi di controllo del territorio, al fine di incidere efficacemente sulla prevenzione e repressione dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti, dell’abusivismo commerciale e di ogni altra forma di illegalità. Particolare attenzione sarà tra l’altro, dedicata ad impedire il tradizionale fenomeno dell’accensione di “falò” in spiaggia la notte di ferragosto e degli attendamenti. La morsa sarà ancora più stretta, alla luce dell’ordinanza sindacale che vieta , a far data dalle ore 19.00 del 14, fino alle ore 7.00 del 15,00 e dalle ore 19.00 alle ore 24 del 15 agosto, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi nonchè , nelle stesse ore, la vendita per asporto ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nonché la somministrazione di bevande di ogni genere in contenitori di vetro.

Sotto la lente di ingrandimento, naturalmente, oltre che le spiagge, anche i luoghi della movida, le discoteche, i pub, i luoghi d’incontro, dove si riuniscono giovani palermitani e turisti, in vista dell’approssimarsi del ferragosto. Inoltre, l’opera di sorveglianza in questi giorni roventi non potrà che essere intensificata davanti ai maggiori locali notturni del territorio, quelli da sempre più amati dal “popolo della notte”. Tali capillari controlli serviranno a verificare i requisiti amministrativi e di legge che i titolari sono tenuti a rispettare, a contrastare l’uso di alcol e di droghe tra gli adolescenti, ad evitare che questi si mettano alla guida in condizioni psicofisiche alterate, causando pericoli per se stessi e per gli altri ma soprattutto accerteranno la scrupolosa adesione ai vincoli di contenimento e di distanziamento sociale imposti dalla legge per prevenire e limitare il contagio da “covid 19”, nel rispetto tra l’altro della recentissima ordinanza regionale.