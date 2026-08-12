“I dati sui controlli balneari eseguiti dall’Asp a luglio e lo scorso 10 agosto a Mondello in diversi punti sono entro i limiti previsti dalla legge. I parametri microbiologici rientrano nei limiti fissati dalla legge. Se non fosse stato così avrei emesso il divieto di balneazione come già successo in altre località come Sferracavallo e Vergine Maria”.

Lo dice l’assessore Fabrizio Ferrandelli all’igiene e alla sanità del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli.

“Oggi stesso sono stati eseguiti altri prelievi e presto avremmo nuovi risultati. Ma i dati a cui fa riferimento il deputato Ismaele La Vardera si riferiscono a fine luglio e non si sa per di più dove è stato effettuato il prelievo – aggiunge Ferrandelli – Io mi attengo ai dati ufficiali dell’Asp di Palermo. Solo su quelli si possono prendere i provvedimenti di divieto di balneazione”.