Pallavolo femminile serie C, vittoria in 3 set per il sestetto di Ciappa

La Com.Fer Palermo batte in 3 set la Capacense e vince la Coppa Sicilia di pallavolo femminile per la prima volta nella sua storia. La squadra allenata da Renato Ciappa trionfa nel trofeo riservato alle migliori quattro squadre dei due gironi della serie C al termine dell’andata.

Al Palagodedico di Modica, sede della final four, la Com.Fer ha superato senza troppi problemi le avversarie con i parziali di 19-25; 20-25; 21-25. Un dominio che conferma l’ottimo momento di forma della squadra che fa del proprio settore giovanile il punto di forza. Dopo l’esperienza della stagione scorsa in serie B2, infatti, il club palermitano ha assimilato tante lezioni che ora mette in pratica in un campionato di serie C di alto livello.

Al giro di boa capitan Valentina Tutone e compagne hanno raccolto 31 punti, gli stessi della Capacense che però ha chiuso l’andata al primo posto per aver conquistato un maggior numero di vittorie. Una rivincita contro l’unica squadra che in questa stagione ha inflitto una sconfitta (3-2) al sestetto di Ciappa.

In semifinale la Com.Fer Palermo ha superato Modica

In semifinale la squadra palermitana ha battuto al tie-break le padrone di casa del Modica, capolista alla fine dell’andata del girone B, dopo una vera e propria battaglia chiusa con i parziali di 25-19; 18-25; 19-25; 25-19 e 13-15. Un match come si evince dai parziali ha avuto un andamento altalenante con le iblee avanti nel primo set, poi ritorno della Com.Fer Palermo che ribalta vincendo il secondo e il terzo parziale. Modica bene nel quarto set e poi al tie-break successo delle ospiti.

Vinta questa battaglia, il sestetto bianco-rosso-blu ha giocato con la Capacense che a sua volta aveva avuto la meglio sul Messina Volley 3-1 in rimonta con i parziali di 14-25; 25-14; 25-22 e 25-16.

La squadra della Com.Fer Palermo vincitrice della Coppa Sicilia

Questa la rosa della Com.Fer Palermo che vinto la Coppa Sicilia. Valentina Tutone (capitano), Anna La Parola, Bianca Giarrusso, Alessia Lo Dico, Maria Alessandretto, Marta Palumbo, Vittoria Russo Alesi, Marta Perricone, Stefania Macchiarella, Marta Ciappa, Luisa Nuccio e Adriana Valvo. Allenatore Renato Ciappa. Viceallenatore Letizia Martorana. Valentina Vitrano allenatore delle giovanili.

Renato Ciappa “Pensavamo di poter far bene, ci abbiamo creduto”

L’allenatore Renato Ciappa commenta la vittoria della sua squadra. “Contentissimi di questa vittoria prestigiosa – sottolinea – con un trofeo che mette di fronte le migliori 4 squadre della categoria. Non l’avevamo mai vinta. Io personalmente sono arrivato in finale senza però alzare il trofeo. Abbiamo affrontato la trasferta andando il giorno prima a Modica. Eravamo convinti di fare bene. Ci volevamo provare. Sapevamo che la semifinale con il Modica che è primo nel girone B era e che è veramente forte perché nelle sue fila militano tantissime giocatrici di categoria superiore. Abbiamo sofferto, abbiamo lottato”.

Ed aggiunge. “Importante il contributo del nostro muro ed abbiamo fatto valere la nostra altezza media che, a parte la palleggiatrice, superano tutte l’1.80. Nessuna delle due squadre meritava di perdere. In finale abbiamo affrontato poi l’unica squadra che ci aveva battuto in campionato ed è andata bene. Abbiamo sofferto solo nel terzo set. Ora ci rituffiamo in campionato”.

Soddisfazioni anche per alcuni trofei individuali vinti da alcune atlete della Com.Fer Palermo: Anna La Parola ha vinto il premio come miglior schiacciatrice. Migliore centrale Vittoria Russo Alesi che si è aggiudicata anche il premio come miglior giovane.

Coppa Sicilia, i risultati della fase finale

Questi i risultati della fase finale della Coppa Sicilia.

Semifinali

Capacense – Messina Volley 3-1 (14-25; 25-14; 25-22; 25-16)

– Messina Volley 3-1 (14-25; 25-14; 25-22; 25-16) Modica – Com.Fer Palermo 2-3 (25-19; 18-25; 19-25; 25-19; 13-15)

Finalissima

Capacense – Com.Fer Palermo 0-3 (19-25; 20-25; 21-25).