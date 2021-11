Le giallazzurre rimangono ancorate al fondo della classifica

Alla fine festeggia la Com.fer che vince in tre set e lascia l’ultimo posto

La MedTrade rimane ancorata in fondo alla classifica ancora a quota zero

Derby vinto dalla formazione che nei momenti clou è stata più lucida

Il derby delle cenerentole va alla Com.fer che si impone 3-0 sulla MedTrade Volley Palermo. Niente da fare per la squadra allenata da Linda Troiano che cede sul campo della formazione guidata da Renato Ciappa, nel match della settima giornata del girone P del campionato nazionale di serie B2 Femminile.

Il nuovo ko arriva in un derby tutto palermitano scontro diretto per la salvezza tra due squadre che non avevano ancora realizzato nemmeno un punto in classifica. Le padrone di casa fino ad oggi non avevano neppure conquistato un set.

La sfida inizia nel segno della Comfer

Carola Compagno è nel sestetto iniziale, ma la scelta non ripaga il coraggio di Linda Troiano che, a causa di un avvio contratto delle giallazzurre, si trova costretta ad inserire Claudia Catalano dopo il time out sull’11-17 per la Com.Fer.

Roberta Azzolina prova a tenere vive le speranze della Volley Palermo con una serie di attacchi dalla seconda linea che permettono di arrivare a -4. Dopo una serie di errori da entrambe le parti e due decisioni arbitrali confuse, la formazione di Renato Ciappa chiude 25-19 su una ricezione sporca di Sara Miceli.

Secondo set più equilibrato

Sostanziale equilibrio per tutto il secondo set con le due formazioni palermitane che restano punto a punto sino al 17-17, quando un diagonale stretto di Sara Miceli e un errore in attacco di Debora Intravaia permettono alla MedTrade di allungare. Ma l’ingresso di Palumbo rompe gli schemi e la Com.Fer si porta avanti 21-23 sino a chiudere il set con un attacco di Anna La Parola in diagonale.

MedTrade ancora preda delle proprie paure

La MedTrade Volley Palermo non riesce a scrollarsi di dosso le paure che l’hanno accompagnata sinora e si trova sempre costretta ad inseguire un distacco di almeno tre lunghezze. Il time out chiamato sul 20-23 da Linda Troiano è l’ultimo tentativo di defibrillare le proprie ragazze, ma Roberta Azzolina prende un muro concedendo quattro palle match alla Com.Fer che non sbaglia e chiude 21-25.

Il tabellino

Com.Fer Palermo – MedTrade Volley Palermo 3-0

Set: 25-19; 25-22 e 25-21.

Com.Fer Palermo: La Parola, Longo, Alessandretto, Russo Alesi, Intravaia (K), Volo, Macchiarella (L); Palumbo, Garofalo, Pampillonia, Lo Dico, Perricone, Valvo, Ciappa (L). Allenatore: Ciappa.

MedTrade Volley Palermo: Nuccio, Azzolina, Evola, Compagno, Miceli, Prinzivalli (K), Bruzzese (L); Puccio, Lo Dico, Giulio, Radicella, Smeraldo, Catalano, Cilibrasi (L). Allenatore: Troiano.

Arbitri: Ippolito – Mallia.