Giornata di festa della fondazione dell’arma dei Carabinieri anche a Palermo nella Caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa in via Vittorio Emanuele.

Il generale della Regione Sicilia, Riccardo Galletta, ha passato in rassegna i reparti, accompagnato dal comandante provinciale di Palermo, Antonio Di Stasio e dal comandante XII battaglione Sicilia, Antonio Sgroi. Successivamente è stata deposta una corona di fiori ai caduti.

Nel corso della cerimonia nel quale è stato letto anche un messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono state consegnate delle medaglie ai carabinieri che si sono distinti per la loro attività professionale.

“Un’attività che ha visto la flessione degli omicidi-27% e delle rapine -13% – sottolinea il generale Riccardo Galletta, generale carabinieri Regione Sicilia – ci dà sollievo ma non fa venir meno l’impegno nel contrasto di Cosa nostra. E le estorsioni dove si registra il-5% rimangono il canale privilegiato per far sentire la presenza sul territorio ma anche il ruolo nel traffico di stupefacenti e utilizzato come moltiplicatore di capitali”.

Numerose le autorità civili e militari presenti alla festa della fondazione.