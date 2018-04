I dati forniti dalla polizia

Diminuiscono i furti e le rapine in aumento le estorsioni, i borseggi, le truffe informatiche e i reati in materia di stupefacenti.

Sono i dati presentati dal questore Renato Cortese nel corso della Festa della Polizia. I furti nel 2017 sono stati 10.525 nel 2018 invece 9214 con un meno 12%.

Anche per le rapine il segno è meno si è passati da 630 a 463 con un -26%. Le estorsioni invece sono passati da 36 nel 2017 a 39 nel 2018.

I borseggi da 913 nel 2017 a 958 nel 2018 con un aumento del 5%. Sempre alta l’attenzione per le truffe informatiche: nel 2017 935 nel 2018 sono state 983 anche in questo caso un aumento del 5%. I reati per in materia di stupefacenti sono passati da 154 nel 2017 a 203 nel 2018.

Per quanto riguarda il controllo del territorio sono state arrestate complessivamente 1.333 persone. In materia di Misure di Prevenzione, oltre 2 milioni di euro sono stati sequestrati su provvedimento del Questore e oltre 9 milioni ottenuti con i sequestri eseguiti dai magistrati.