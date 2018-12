il dogma proclamato nel 1854

Grande festa nella Chiesa cattolica: oggi si festeggia l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Si tratta di uno dei principali dogmi cattolici, ovvero tra i principi fondamentali della fede.

Questa festività ricorre dal 1854, anno in cui papa Pio IX proclamò il dogma con la bolla Ineffabilis Deus, che sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento.

Ecco la frase centrale di quel documento: “Perciò, dopo aver presentato senza interruzione, nell’umiltà e nel digiuno, le Nostre personali preghiere e quelle pubbliche della Chiesa, a Dio Padre per mezzo del suo Figlio, perché si degnasse di dirigere e di confermare la Nostra mente con la virtù dello Spirito Santo; dopo aver implorato l’assistenza dell’intera Corte celeste e dopo aver invocato con gemiti lo Spirito Paraclito; per sua divina ispirazione, ad onore della santa, ed indivisibile Trinità, a decoro e ornamento della Vergine Madre di Dio, ad esaltazione della Fede cattolica e ad incremento della Religione cristiana, con l’autorità di Nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, dichiariamo, affermiamo e definiamo rivelata da Dio la dottrina che sostiene che la beatissima Vergine Maria fu preservata, per particolare grazia e privilegio di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, immune da ogni macchia di peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento, e ciò deve pertanto essere oggetto di fede certa ed immutabile per tutti i fedeli“.

Quattro anni dopo la proclamazione del dogma, l’evento che ha accresciuto la devozione cattolica attorno alla figura di Maria. La Beata Vergine apparve a Lourdes a Bernadette Soubirous, allora 14enne, annunciandosi così “Io sono l’Immacolata Concezione”.

Ma l’8 dicembre è anche il giorno in cui prendono ufficialmente il via le festività natalizie. La giornata si trascorre, come da tradizione, in famiglia davanti a tavole imbandite con manicaretti e leccornie per tutti i gusti. Particolarmente sentita la festa dell’Immacolata Concezione in alcune zone della Sicilia, dove la sera del 7, ovvero la vigilia della ricorrenza, si festeggia mangiando le tradizionali ‘muffuletta’, panini rotondi molto morbidi impastati con i semi di finocchio.

In quasi tutti i paesi e città della Sicilia lunghe e partecipate processioni religiose festeggiano l’Immacolata Concezione. Molte le località dove la giornata si conclude con spettacolari fuochi d’artificio.