Si è svolta questa mattina la manifestazione davanti al comando provinciale dei vigili del fuoco a Palermo in occasione della festività di Santa Barbara, patrona del corpo. Davanti alla centrale di via Scarlatti si è svolta una parata di mezzi, specializzazioni e alte qualificazioni dei pompieri.

Il personale del Saf si è calato dalla torre, utilizzata in passato per lanciare l’allarme in caso di incendio, con il tricolore. Tutti i mezzi sono stati in mostra in piazza Verdi.

Nel corso della manifestazione è stato anche comunicato che è previsto un rafforzamento di uomini e mezzi in vista della prossima stagione estiva per contrastare gli incendi.

“Quest’anno sono stati davvero tanti gli incendi che hanno impegnato i nostri uomini – dice il comandante Sergio Inzerillo – Il prossimo anno di saranno più presidi nei parchi e nelle riserve naturali per contrastare i roghi che ogni anno tanti danni provocano al patrimonio boschivo nell’isola”.