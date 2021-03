Il blitz degli agenti durante il party

La festa di Mondello a Palermo accanto al commissariato in tempo di Covid. Sono 53 alla fine i giovani tra i 18 e i 25 anni che sono stati multati dagli agenti di polizia. Sono stati multati per la violazione delle normative anti Covid.

Negli ultimi giorni i partecipanti al party si sono presentati negli uffici di polizia di viale Regina Elena per essere ascoltati dagli investigatori. Nessuno quella sera è riuscito a sfuggire agli agenti nonostante i tentativi di nascondersi tra le siepi o di chiudersi dentro una delle tante stanze della villa a tre piani che si trova di fronte alla spiaggia di Mondello.

Gli agenti, attirati anche dalle numerose macchine parcheggiate sono entrati e hanno trovato una festa. Gli invitati hanno abbassato la musica e spento le luci nella speranza che i poliziotti andassero via. Non è andata così. I partecipanti alla festa sono stati raccolti nel salone e qui identificati. Poi sono stati chiamati in commissariato per avere notificato i provvedimenti.