Festa dei ‘morti’, orari e regole dei cimiteri fino al 3 novembre

31/10/2021

Per preparasi a questi giorni di festa e ricordo del caro estinto è stato chiuso per i tradizionali interventi di pulizia straordinaria, fino a tutto il 29 ottobre. E’ stata questa la scelta del Camposanto di Santo Spirito, il secondo cimitero di Palermo, gestito non dal comune ma da un Ente apposito.

Sul sito della Fondazione in cui si precisa che durante questa tre giorni di chiusura sono state comunque assicurate le tumulazioni e le operazioni cimiteriali (c’è anche un accordo per i trasferimenti di alcune salme in attesa ai Rotoli per tentare di alleggerire l’emergenza).

Gli orari di Sant’Orsola per tutta la settimana

Da ieri, 30 ottobre, giorno di riapertura del Cimitero di Santo Spirito (per i palermitani è meglio noto come Sant’Orsola, essendo proprietà di una Confraternita, l’omonima Venerale Compagnia, ndr) fino al prossimo 7 novembre sarà possibile farvi visita con orario continuato dalle 7:30 alle 16:30 (ora di chiusura). Da oggi 31 ottobre (ore 11) fino a domani 1 novembre sono invece sospese le tumulazioni come pure non possono entrare i carri funebri.

Gli orari delle messe

Questi gli orari delle celebrazioni eucaristiche: 1 novembre (ore 9:00, 10:30 e 12:00), 2 novembre (alle ore 9:00 presiede Mons. Corrado Lorefice, arcivescovo metropolita di Palermo per proseguire con altre funzioni alle ore 11:00 e a mezzogiorno). Negli altri giorni feriali, Sante Messe alle ore 10:30 e la domenica e i festivi previste funzioni religiose alle ore 9:00, 10:30 e 12:00.

In vigore le norme anti Covid19

Si ricorda di osservare le norme di contenimento Covid19 e in particolare, l’uso della mascherina, il distanziamento sociale e il controllo della temperatura all’ingresso da parte delle guardie giurate. Per la speciale ricorrenza della Commemorazione dei defunti è previsto personale della Protezione civile e Presidio medico con servizio di autoambulanza e rianimazione. Per analoghi interventi di pulizia straordinaria, sono stati chiusi inoltre (fino a tutto ieri 30 ottobre) i cimiteri comunali di Santa Maria di Gesù, Cappuccini e Santa Maria dei Rotoli.

Gli orari fino al 3 novembre degli altri cimiteri

Nei giorni 31 ottobre, 2 e 3 novembre osserveranno – secondo quanto precisa il sito del Comune – i seguenti orari: domenica 31 ottobre dalle 8.00 alle 14.00, lunedì 1 e martedì 2 novembre dalle 07.00 alle 17.00, mercoledì 3 novembre dalle 08.00 alle 16.00.