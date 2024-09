Domenica 29 settembre, Villa Giulia (Via Lincoln) a Palermo si trasformerà in un vivace centro di festa per celebrare i nonni della città. Dalle 9:00 alle 13:00, nonni e nipoti potranno partecipare a una serie di attività ludico-ricreative, organizzate dal Centro Diurno Anziani del Comune di Palermo. L’evento offrirà un’opportunità unica per rafforzare i legami familiari e celebrare il ruolo fondamentale dei nonni nella società.

Attività per tutte le età

La Festa dei Nonni prevede un ricco programma di attività pensate per coinvolgere tutte le generazioni. Associazioni di volontariato, sportive e culturali animeranno la giornata con giochi, esibizioni, balli e musica. Saranno inoltre presenti stand artigianali, informativi ed espositivi, offrendo ai partecipanti un’esperienza variegata e stimolante. Nonni e nipoti potranno condividere momenti di gioia e divertimento, creando ricordi preziosi.

Il ruolo fondamentale dei nonni nella società

L’assessore comunale alle Attività Sociali, Rosi Pennino, ha sottolineato l’importanza di questa giornata: “Domani sarà una festa cittadina, un momento di incontro, scambio e condivisione. Troppo spesso gli anziani vengono erroneamente considerati un peso, mentre sono portatori di un patrimonio inestimabile di valori e svolgono un ruolo cruciale nelle famiglie e con i nostri figli.” Pennino ha inoltre evidenziato il contributo fondamentale dei nonni alla comunità: “Con i loro ricordi, insegnamenti e la loro memoria, rappresentano un pilastro fondamentale e una fonte di stimolo e benessere per le giovani generazioni.”

Un’occasione per celebrare il patrimonio di valori degli anziani

La Festa dei Nonni a Villa Giulia rappresenta un’occasione preziosa per riconoscere e celebrare il contributo fondamentale degli anziani alla società. Attraverso le attività proposte, l’evento mira a promuovere il dialogo intergenerazionale e a valorizzare la saggezza e l’esperienza dei nonni, trasmettendo alle nuove generazioni il valore del rispetto e della condivisione. La giornata si preannuncia ricca di emozioni e divertimento, un’opportunità per tutta la comunità di riunirsi e celebrare il legame speciale tra nonni e nipoti.

