Festa della Repubblica, il programma delle celebrazioni a Palermo e le onorificenze

“Festa” al Velodromo, Palermo celebra la Giornata Nazionale dello Sport

Torna la kermesse dedicata alla divulgazione dell'attività sportiva come mezzo non solo di benessere fisico ma anche come strumento contro la dispersione scolastica. La giornata nel capoluogo siciliano sarà anche una festa per l'impianto dello Zen che torna parzialmente utilizzabile...