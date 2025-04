Hanno sperato fino all’ultimo che la malattia di Alice regredisse e le concedesse il futuro che si meritava. Si è spenta all’età di diciannove anni Alice Leonarda. La giovane era originaria di Geraci Siculo e nonostante sia scomparsa alcuni mesi prima del diploma, i compagni e l’intero corpo scolastico festeggeranno con lei questo traguardo tanto atteso. Studiava presso l’istituto superiore Salerno e lì è stata inondata d’amore dagli insegnanti e compagni che le hanno dato sempre supporto e l’hanno accompagnata nella malattia. Alice era diventata figlia di tutti: in poco tempo è riuscita a farsi amare e chi la conosceva la descrive come un’anima gentile, una ragazza luminosa e in gamba.

Il messaggio dei compagni di scuola

Pochi mesi la separavano dal raggiungimento del diploma quello che, i compagni le assicurano tramite una lettera, di festeggiare insieme. “La nostra scuola è in lutto, piange la prematura morte di Alice Leonarda, studentessa di Geraci Siculo che frequentava la classe 5A del Liceo Scientifico. Abbiamo sperato che la sua malattia fosse sconfitta concedendole la vita che meritava e che sognava. Invece siamo affranti, attoniti e addolorati. Ci stringiamo con affetto ai genitori e alla famiglia di Alice in questo momento di tragico e immenso dolore, alla comunità di Geraci Siculo, colpita nuovamente da un lutto tanto grave, ai compagni di scuola, che mai si abitueranno al banco vuoto di Alice, ai suoi insegnanti, che in questi mesi di malattia l’hanno seguita a casa preparandola per il diploma a cui tanto teneva e che non ha potuto raggiungere. Ma ti facciamo una promessa: avrai il tuo diploma e ugualmente festeggeremo questo traguardo, sicuri che ci sorriderai con quel sorriso dolce che avevi. Mancherai a tutti e mai ti dimenticheremo”.

Il cordoglio

Una morte dolorosa, innaturale e prematura. Un silenzio assordante che pesa, che commuove e che parla di una perdita troppo grande. Alice Leonarda ha lotatto con coraggio e determinazione contro la sua malattia ma purtroppo il destino è stato crudele.

“Con profondo dolore e grande sgomento ci uniamo nel dolore ai familiari per la scomparsa della nostra giovane concittadina Alice Leonarda che oggi ci ha lasciati dopo una malattia che purtroppo l’ha strappata alla vita troppo presto. Tutta la comunità di Geraci si stringe intorno alla famiglia Leonarda-Ferrante in questo momento molto triste e infausto. Per domani, giorno delle esequie, é stato proclamato il lutto cittadino. Ciao Alice fai buon viaggio, porteremo sempre dentro di noi il tuo ricordo di ragazza solare, determinata e intraprendente” si legge tramite un post del Comune di Geraci Siculo.

Anche la parrocchia di Geraci Siculo si unisce al cordoglio: “La comunità di Geraci Siculo e di Polizzi Generosa, paese natio della sua mamma, e tutte le Comunità delle alte Madonie sono profondamente addolorate per la prematura scomparsa della giovanissima e bellissima 19enne Alice Leonarda. Era nata il 29 marzo 2006!La Salma si trova presso l’obitorio dell’Ospedale Civico di Palermo. Ci uniamo, con il nostro affetto e con la nostra umile preghiera, ai suoi genitori, Antonio Leonarda e Natalia Ferrante, al fratello Bartolo, ai nonni e a tutti i suoi familiari ed amici per condividere questo indescrivibile dolore. Il funerale sarà celebrato mercoledì 23 aprile alle ore 16,00 nella Chiesa Madre di Geraci Siculo. Il Sindaco e il Comune di Geraci Siculo, considerato il grave lutto, ha indetto il lutto cittadino. Umanamente parlando, non ci sono parole. Solo Dio può consolare e confortare tutti!”