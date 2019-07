Un incendio è divampato all’interno di una abitazione al secondo piano di una palazzina del centralissimo Corso Vittorio Emanuele a Palermo.

Fuoco e fumo che uscivano dall’appartamento, andato a fuoco per cause ancora da accertare, hanno creato apprensione fra passanti, abitanti e negozianti. L’intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l’intera area.

I pompieri hanno operato con l’autoscala ed hanno dovuto circoscrivere l’area durante le operazioni. Non si registrano danni alle persone