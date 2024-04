Quattro auto in fiamme la scorsa notte a Palermo. Il rogo è divampato all’alba tra via Mongitore e via Luca Barbieri. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed evitato che si propagassero ad altre auto parcheggiate. Secondo i primi rilievi le fiamme sarebbero dolose. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito i proprietari delle vetture. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

L’incendio a Monreale

Un incendio ha danneggiato le auto di marito e moglie in via Pezzingoli a Monreale (Palermo). Le auto sono state avvolte dalle fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare le cause del rogo.

Il rogo in provincia

Un’auto in fiamme a Partinico, in provincia di Palermo, la scorsa notte in via Bologna. Sono intervenuti i vigili del fuoco che sono stati aggrediti verbalmente dal proprietario che li accusava di essere intervenuti in ritardo. È quanto accaduto attorno alle tre di notte. In realtà i pompieri erano arrivati in 5 minuti dopo la chiamata al centralino. Il rogo sarebbe di natura dolosa. Infatti i carabinieri hanno già visionato le immagini di videosorveglianza e si nota un uomo incappucciato che cosparge il mezzo di liquido infiammabile e appicca le fiamme. L’intervento dei militari dell’arma è stato richiesto anche per l’aggressione subita dai pompieri dal proprietario del veicolo, un 50enne autotrasportatore. L’auto è andata distrutta.

L’incendio all’ospedale di Partinico

Un incendio è divampato ieri nelle cucine del reparto di diabetologia dell’ospedale Civico di Partinico. Le operazione si sono concluse solo a tarda sera. I locali sono stati invasi da un fumo intenso.

Pare che il rogo sia partito da un piano cottura. Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e una squadra da Palermo. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia. Si stanno eseguendo i controlli e verificando i danni da parte dell’Asp di Palermo. Non ci sono stati feriti.

