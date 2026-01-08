Un giovane di 22 anni ieri sera ha ferito il padre con un coltello a Palermo. E’ successo nell’abitazione nel corso di una lite in via Pietro Platania.

Il padre è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni non sono gravi. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato.

Secondo una prima ricostruzione il giovane con problemi psichici ha aggredito il padre con un coltello ferendolo al volto e al collo. Non si conoscono al momento i motivi che hanno portato il giovane ad aggredire il genitore.