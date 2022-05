Il talk show dedicato ai documenti contabili della Sicilia

Questa finanziaria mi sembra un bancomat vuoto. Alla fine anche un uomo mite come Massimo Minutella perde un po’ le staffe e passa all’attacco. Nel corso della puntata che Casa Minutella ha dedicato all’analisi della Legge finanziaria della Regione siciliana sono emerse delle enormi criticità. “Da quello che ho capito, quello che ha detto l’onorevole Savona è come se, a me mi si dia un bancomat. Io sono sicuro che ci sono i soldi. Vado a fare la spesa compro un sacco di cose riempiendo il mio carrello. Poi quando arrivo alla cassa, il personale legge la mia carta e non autorizza la transazione. Perchè la carta è scoperta, non ce ne sono soldi sul bancomat. A quel punto, verrebbe voglia di andare da chi ti ha messo in mano quel bancomat e dirgli, me lo potevi dire prima”.

Alle affermazioni di Minutella ha replicato Riccardo Savona che ha spiegato che la Finanziaria, per quel che riguarda gli articoli presentati dal governo, “ha certamente tutto con le dovute coperture”. Diversa la situazione per i tre maxi emendamenti.