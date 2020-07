Finisce in tragedia la passeggiata in bici con gli amici, muore un uomo a Partinico

Ignazio Marchese di

26/07/2020

Tragedia questa mattina per le strade del partinicese. Un uomo di 54 anni bidello Giuseppe Marzzurco è morto mentre si trovava in giro questa mattina con gli amici per una pedalata domenicale. Erano usciti in otto e stavano percorrendo la provinciale 2 che collega Partinico a San Cipirello. Il ciclista mentre stava pedalando si è accasciato. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno fatto di tutto per rianimarlo ma senza successo. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Partinico e il medico legale. Appena tre giorni fa sempre a Partinico si era consumata un’alta tragedia. Il ciclista amatore di 75 anni di Partinico Paolo D’Orio, è morto in ospedale dopo essere stato investito ieri sulla strada statale 113 che collega Partinico ad Alcamo. L’uomo era stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni. Secondo la ricostruzione degli agenti della polizia municipale il ciclista sarebbe stato colpito alle spalle dal paraurti anteriore dell’auto condotta da una donna, una partinicese di 54 anni, che viaggiava sulla stessa direzione, poco prima dell’ingresso in una delle gallerie in territorio di Alcamo. La bici di Orio però non si trovava nel luogo della tragedia. L’aveva presa un uomo alla guida di un autocarro, convinto che quella bici malridotta posta sul ciglio della strada fosse stata abbandonata. Non appena ha letto dell’incidente l’uomo si è presentato al commissariato di polizia di Alcamo per consegnare la bici.

Tragedia questa mattina per le strade del partinicese. Un uomo di 54 anni bidello Giuseppe Marzzurco è morto mentre si trovava in giro questa mattina con gli amici per una pedalata domenicale.

Erano usciti in otto e stavano percorrendo la provinciale 2 che collega Partinico a San Cipirello. Il ciclista mentre stava pedalando si è accasciato. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno fatto di tutto per rianimarlo ma senza successo.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Partinico e il medico legale.

Appena tre giorni fa sempre a Partinico si era consumata un’alta tragedia. Il ciclista amatore di 75 anni di Partinico Paolo D’Orio, è morto in ospedale dopo essere stato investito ieri sulla strada statale 113 che collega Partinico ad Alcamo.

L’uomo era stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni. Secondo la ricostruzione degli agenti della polizia municipale il ciclista sarebbe stato colpito alle spalle dal paraurti anteriore dell’auto condotta da una donna, una partinicese di 54 anni, che viaggiava sulla stessa direzione, poco prima dell’ingresso in una delle gallerie in territorio di Alcamo.

La bici di Orio però non si trovava nel luogo della tragedia. L’aveva presa un uomo alla guida di un autocarro, convinto che quella bici malridotta posta sul ciglio della strada fosse stata abbandonata.

Non appena ha letto dell’incidente l’uomo si è presentato al commissariato di polizia di Alcamo per consegnare la bici.