Incidente stradale a Vittoria, ciclista travolto da un’auto, è grave in ospedale

Redazione di

12/06/2020

Un incidente stradale si è verificato sulla Provinciale 2, tra Vittoria e Scoglitti. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, un ciclista, per cause da accertare, è stato travolto da una macchina, il cui conducente non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto. Si è compreso subito che le condizioni del ferito erano piuttosto gravi, infatti è stato trasferito in ospedale da un’ambulanza del 118 ma si sta valutando se trasportarlo con l’elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Le indagini su questo nuovo incidente stradale sono condotte dai carabinieri che hanno sentito alcuni testimoni per provare a comprendere le responsabilità in questo impatto, che rischia di costare caro al ciclista, le cui condizioni sarebbero gravi. Pochi giorni fa, è stato identificato l’automobilista che ha travolto e ucciso sulla strada provinciale Scoglitti Santa Croce un ciclista di Vittoria, Rosario Dezio, 59 anni, mentre pedalava in sella alla propria bicicletta, senza fermarsi a prestare soccorso. Si tratta di un rumeno di 36 anni che è stato stato e posto ai domiciliari per omicidio stradale aggravato e mancato soccorso. L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità dopo essere stato individuato e interrogato dai carabinieri che già qualche ora dopo l’incidente erano sulle sue tracce perchè l’auto che ha travolto il ciclista ha perso nell’impatto la targa. Per i militari è stato facile risalire al possessore del veicolo, trovato abbandonato nelle campagne di Vittoria. Il rumeno aveva difatti proseguito la sua fuga a piedi fino a casa, dove i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato.Il ciclista amatoriale residente nella frazione di Scoglitti, è stato travolto e ucciso in tarda serata nella strada provinciale Santa Croce-Scoglitti mentre era in sella alla sua bici. FOTO FRANCO ASSENZA

Un incidente stradale si è verificato sulla Provinciale 2, tra Vittoria e Scoglitti. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, un ciclista, per cause da accertare, è stato travolto da una macchina, il cui conducente non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto. Si è compreso subito che le condizioni del ferito erano piuttosto gravi, infatti è stato trasferito in ospedale da un’ambulanza del 118 ma si sta valutando se trasportarlo con l’elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Le indagini su questo nuovo incidente stradale sono condotte dai carabinieri che hanno sentito alcuni testimoni per provare a comprendere le responsabilità in questo impatto, che rischia di costare caro al ciclista, le cui condizioni sarebbero gravi.

Pochi giorni fa, è stato identificato l’automobilista che ha travolto e ucciso sulla strada provinciale Scoglitti Santa Croce un ciclista di Vittoria, Rosario Dezio, 59 anni, mentre pedalava in sella alla propria bicicletta, senza fermarsi a prestare soccorso. Si tratta di un rumeno di 36 anni che è stato stato e posto ai domiciliari per omicidio stradale aggravato e mancato soccorso. L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità dopo essere stato individuato e interrogato dai carabinieri che già qualche ora dopo l’incidente erano sulle sue tracce perchè l’auto che ha travolto il ciclista ha perso nell’impatto la targa. Per i militari è stato facile risalire al possessore del veicolo, trovato abbandonato nelle campagne di Vittoria. Il rumeno aveva difatti proseguito la sua fuga a piedi fino a casa, dove i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato.Il ciclista amatoriale residente nella frazione di Scoglitti, è stato travolto e ucciso in tarda serata nella strada provinciale Santa Croce-Scoglitti mentre era in sella alla sua bici.

FOTO FRANCO ASSENZA