Dramma nel fiume Brenta, tra i comuni di Grantorto e Piazzola, nel Padovano. Un bambino di 11 anni è morto annegato oggi pomeriggio.

All’inizio, si era detto che il piccolo stava giocando a calcio lungo le sponde del fiume quando la palla è finita in acqua. Perciò, l’11enne avrebbe provato a recuperare la palla ed è caduto in acqua, trascinato dalla corrente.

In realtà, i carabinieri hanno spiegato che il bambino sarebbe caduto nel fiume per un cedimento improvviso della sponda fangosa, su cui stava giocando con i fratelli. La sorella ha cercato di trattenerlo ma non c’è stato nulla da fare a causa della corrente.

L’11enne, figlio di due coniugi di origine marocchine, stava giocando con la sorella di 15 anni e il fratello più piccolo, tutti in costume da bagno.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i Carabinieri. Il corpo è stato recuperato nella zona del ponte di Carturo. Inutili i tentativi di rianimarlo.