Incidente stradale

E’ morto Fabio Provvidenza, 19 anni, di Rosolini, rimasto vittima 10 giorni fa di un incidente stradale avvenuto nel centro abitato del comune del Siracusano, a causa dell’impatto tra il suo scooter ed una macchina. Un urto abbastanza violento, stando al racconto di qualche testimone, e si è compreso subito che il ragazzo era in gravi condizioni: gli sono stati prestati i soccorsi per poi essere trasferito all’ospedale Di Maria di Avola ma considerato che non avrebbe risposto bene alle sollecitazioni dei medici si è deciso di trasportarlo al Cannizzaro di Catania. Nonostante i tentativi di tenerlo aggrappato alla vita, il ragazzo è deceduto, il suo cuore ha cessato di battere nelle scorse ore: troppo gravi le ferite riportate in questo drammatico incidente, su cui ci sono le indagini della Polizia municipale e dei carabinieri per accertare se vi sono responsabilità da parte del conducente della macchina, che è stato già sentito dagli inquirenti.

Sembra, comunque, non finire la striscia di incidenti stradali nel Siracusa dalla fine del lockdown. Prima dell’impatto in cui rimasto vittima il 19enne, all’ospedale Cannizzaro di Catania era finito un ciclista di 24 anni, travolto da un’auto. L’incidente, sulle cui cause sono ancora al lavoro gli agenti della Polizia municipale, si è verificato in viale dei Lidi, a Fontane Bianche, zona balneare a sud di Siracusa.

C’è stato però nelle settimane scorse un altro tragico incidente stradale, quello sulla Siracusa-Gela, nel tratto tra Avola e Noto, in cui ha perso la vita Antonella Lembo, 56 anni, di Priolo, alla guida di una macchina. Le indagini sulla dinamica dell’impatto sono condotte dagli agenti della Polizia stradale di Siracusa e Noto.

Ma continua a scorrere sangue sulle strade siciliane: un gravissimo incidente si è verificato questa mattina lungo lo scorrimento veloce Palermo – Agrigento all’altezza dello svincolo di Misilmeri nei pressi del distributore Fuel Power . Lo scontro è avvenuto fra tre diversi mezzi. Si tratta di un furgone frigo, di un Fiat Fiorino e di una terza vettura. Ad avere la peggio è stato l‘uomo a bordo del Fiorino, Calogero Lo Monte, 74 anni originario di Campofelice di Foitalia ma residente a Villabate che è rimasto incastrato fra le lamiere del mezzo.