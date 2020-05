È una donna di 56 anni di Priolo, Antonella Lembo, la vittima di un drammatico incidente mortale avvenuto nel tratto tra Avola e Noto dell’autostrada Siracusa-Gela. Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia stradale di Noto che stanno provando a ricostruire la dinamica dello scontro tra i mezzi, in uno dei quali c’era la donna. Secondo alcune prime informazione la vittima era a bordo di una macchina, una Daewoo, e sarebbe stata tamponata da un furgone. La conducente avrebbe perso il controllo del veicolo finendo contro il guard rail.

L’impatto non ha dato scampo alla vittima nonostante i tentativi dei soccorritori di tenerla aggrappata alla vita. Troppo gravi, evidentemente, le ferite riportate, per cui il suo cuore ha cessato di battere. Gli investigatori, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, hanno sentito alcuni testimoni per provare a capire quanto accaduto e soprattutto se vi sono delle responsabilità sull’incidente mortale, il primo nel Siracusano dopo la fine del lockdown.