Maxi furto in casa a Palermo. Quattro o cinque finti finanzieri si sono presentati in casa di una donna di 88 anni in via Empedocle Restivo.

All’anziana che ha aperto la porta di casa, le hanno detto che dovevano catalogare gli oggetti preziosi che teneva in cassaforte. La pensionata, pensando che fosse una procedura lecita, ha aperto la cassaforte e i ladri si sono impossessati di tutti gli oggetti in oro e preziosi che erano conservati nel forziere.

Un colpo facile facile fruttato circa 100 mila euro, tanto il valore degli oggetti che sono stati portati via. La donna non appena si è resa conto del furto ha chiamato i soccorsi. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato.

Sono intervenuti gli agenti della scientifica per cercare tracce utili per risalire ai ladri. Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza del palazzo e della zona.