In tutte le province siciliane, come nel resto del Paese, anche il “Sindacato delle Persone” sarà impegnato domani – mercoledì 11 – nel “Firma Day Uil” per sostenere la proposta di referendum abrogativo delle norme sull’Autonomia differenziata. E dire Sì all’Italia unita, libera, giusta.

Queste le sedi dell’iniziativa referendaria

A Palermo dalle 9 alle 13 in via Ruggero Settimo-angolo via Generale Magliocco; ad Agrigento dalle 10 alle 13 a Porta di Ponte; a Marianopoli (9.30-12.30, corso Umberto I) e Gela dalle 16 alle 19 in corso Vittorio Emanuele; a Catania dalle 9.30 alle 13 in piazza Alonzo di Benedetto; a Enna dalle 9.30 alle 13 in piazza San Francesco; a Messina dalle 10.30 alle 13 in viale San Martino 181 (isola pedonale, nei pressi di Zara), a Barcellona e Sant’Agata Militello(10.30-13) dinanzi agli ingressi degli ospedali; a Ragusa, Modica e Vittoria dalle 9 alle 13 in via Roma, via Medaglie D’Oro e via Garibaldi; a Siracusa dalle 8 alle 11 al Mercato settimanale Parco Robinson nelle vie Bonincontro, Madre Teresa di Calcutta e Alessandro Specchi; a Trapani dalle 9 alle 12 nella Villa Margherita.

Si avvicinano le scadenze per la raccolta delle firme contro la legge sull’autonomia differenziata, scadenze diverse in base alle due modalità di raccolta: in cartaceo e online. Il 16 settembre i moduli cartacei saranno ritirati per provvedere a recuperare i certificati elettorali da allegare ai moduli stessi, mentre per la piattaforma online ci saranno ancora alcuni giorni, almeno fino al 24 settembre, per firmare.

Raccolta firme anche con l’avvio della scuola

“Questi – dice la CGIL – sono dunque giorni importanti, chi non ha ancora firmato ha tempo per farlo e dare così il proprio personale contributo al raggiungimento dell’obiettivo: svolgimento del referendum abrogativo della legge 26 giugno 2024, n. 86 sull’autonomia differenziata. In continuità con la precedente esperienza del “Firma Day”, nella settimana di riapertura delle scuole prevista dall’11 al 16 settembre nelle varie regioni, promuoviamo una campagna straordinaria di raccolta firme online nei settori della conoscenza”.