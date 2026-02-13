Firmato all’Aran il contratto 2022-2024 per il personale del comparto della Regione Siciliana. Lo annuncia il presidente Renato Schifani, sottolineando che si tratta del terzo accordo siglato in questa legislatura, mentre é già stato trasmesso alla Corte dei Conti quello per l’area dirigenziale.

Passaggio fondamentale

“Un passaggio fondamentale – afferma Schifani, che ha l’interim alla Funzione pubblica – per allineare il personale agli standard nazionali, garantendo dignità professionale e certezze economiche”.

La firma definitiva è stata possibile dopo che a inizio mese la Sezione di Controllo per la Regione siciliana ha reso per iscritto il suo parere all’ipotesi di intesa sottoscritta all’Aran a novembre scorso

“Il collegio certifica positivamente l’ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro per il triennio normativo 2022-2024 del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti regionali” e trasmette il proprio parere agli assessori competenti, alla Ragioneria generale e all’Aran.

Il contratto, adesso, può entrare in vigore appieno. Di fatto, sviluppate tutte le disposizioni burocratiche, in questo modo il comparto è allineato fino all’ultima scadenza contrattuale.

Si guarda avanti

Da approvare resta solo il triennio attualmente in corso per quel che riguarda il personale non dirigenziale. E la Regione adesso guarda già avanti proprio al contratto corrente: gli uffici stanno predisponendo l’atto di indirizzo per avviare il negoziato del contratto 2025-2027, con l’obiettivo di approvarlo senza ritardi. Le risorse sono già stanziate.

Cosa prevede il contratto

Il contratto in questione prevede un aumento analogo a quello applicato dallo Stato ovvero il 5,78%, con un costo complessivo, per le casse regionali, di circa 35 milioni di euro. A regime, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli aumenti mensili sono di 122,36 euro per i coadiutori, di 161,93 euro per gli assistenti, di 193,71 euro per i funzionari.

Sul fronte normativo il contratto riorganizza gli orari di lavoro e li lega al raggiungimento del risultato più che alla presenza fisica in ufficio, introduce i nuovi strumenti ormai entrati nel mondo del lavoro come lo smart working e da vita al sistema di tutoraggio interno per il passaggio delle competenze dal personale di maggiore anzianità di servizio nei confronti dei nuovi assunti che stanno crescendo in numero per effetto dei concorsi