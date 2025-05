Firmato nel pomeriggio a Roma il contratto di sviluppo per il rilancio delle attività dello stabilimento di Catania di STMicroelectronics. Il contratto vede come parti l’impresa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia e la Regione Siciliana. La firma è avvenuta alla presenza del ministro Adolfo Urso e degli assessori regionali dell’Economia Alessandro Dagnino e delle Attività produttive Edy Tamajo, presenti su delega del governatore Renato Schifani.

Cosa prevede l’accordo

L’accordo prevede investimenti complessivi per 5 miliardi e 58 milioni di euro, con agevolazioni pubbliche pari a 2 miliardi e 63 milioni di euro. Di questi, 300 milioni sono stati stanziati dalla Regione Siciliana con delibera della giunta regionale adottata ieri, a valere sui fondi Step.

Il progetto, approvato dalla Commissione europea ai sensi del Chips Act, ha ottenuto il riconoscimento di investimento di “particolare rilevanza strategica”, in quanto darà vita al primo impianto integrato in Europa per la produzione di dispositivi in carburo di silicio da 200 mm. Un’iniziativa unica nel panorama europeo, destinata a rafforzare la capacità e la competitività del sistema produttivo nazionale e comunitario dei semiconduttori.

L’assessore all’economia Dagnino

“Siamo di fronte a un investimento che costituisce un unicum a livello mondiale. Lo stabilimento sarà capace di coprire l’intera filiera produttiva nello stesso sito – ha dichiarato l’assessore all’Economia Dagnino – La Regione ha creduto fin dall’inizio in questo progetto, accompagnandolo in tutte le fasi istruttorie e ottenendo garanzie sia rispetto ai livelli occupazionali che al mantenimento dell’investimento in tutte le fasi del progetto che si protrarrà fino al 2037”.

L’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo

“Oggi dimostriamo che, quando le istituzioni lavorano in sinergia, i risultati arrivano – afferma l’assessore alle Attività Produttive Tamajo – La firma di questo contratto è il frutto di una strategia industriale chiara, condivisa e fortemente voluta dalla Regione Siciliana. Abbiamo messo in campo risorse, competenze e capacità di visione, sostenendo un investimento che segna una svolta per il nostro tessuto produttivo. Con STMicroelectronics la Sicilia entra nel cuore della rivoluzione tecnologica europea e lo fa da protagonista. La politica industriale ha senso solo se genera sviluppo nei territori. Oggi non celebriamo solo un investimento miliardario, ma un patto tra impresa, istituzioni e comunità. Un progetto che parla di occupazione, formazione, innovazione”.

Coinvolte 135 aziende siciliane

Il progetto STMicroelectronics coinvolgerà 135 fornitori localizzati in Sicilia e porterà benefici anche in termini ambientali e di sostenibilità, contribuendo alla transizione verde e digitale dell’economia europea. L’impresa si impegna, inoltre, ad attivare collaborazioni con centri di ricerca e università, istituire una nuova accademia nel campo della microelettronica e sviluppare competenze specifiche attraverso un piano di formazione per il capitale umano.

Oltre 8000 assunzioni nel periodo dell’investimento

Secondo le previsioni, l’investimento genererà ricadute occupazionali significative, con circa 8.623 unità lavorative annue (ULA) in Sicilia e 2.966 nuove assunzioni solo nella nostra regione, di cui oltre 1.200 altamente qualificate. Si stima anche un valore aggiunto di 895 milioni di euro per il territorio siciliano.

Il programma di sviluppo sarà completato entro dicembre 2032, con la possibilità di una proroga di 18 mesi, e prevede l’erogazione delle agevolazioni in base allo stato di avanzamento dei lavori. Successivamente alla fase dell’investimento sarà avviata la fase della piena operatività.

Il sindaco Trantino

“Accolgo con profonda soddisfazione il risultato raggiunto, frutto di un impegno istituzionale al massimo livello che ha visto protagonista il ministro Adolfo Urso, al quale va il sentito ringraziamento mio e della città di Catania – ha dichiarato il sindaco di Catania, Enrico Trantino –. Il lavoro svolto tanto sul piano nazionale quanto in ambito internazionale, si è rivelato determinante per centrare un obiettivo strategico per il nostro territorio e per l’intero sistema produttivo siciliano. Il suo costante dialogo con gli attori economici, le istituzioni europee e i partner globali ha creato le condizioni per rendere possibile ciò che sembrava distante. Si tratta di un risultato che dà lustro all’Italia e rilancia il ruolo di Catania come polo di innovazione

e sviluppo nel Mediterraneo. È la dimostrazione che quando le energie si uniscono in una visione condivisa, i territori possono davvero crescere, offrendo nuove opportunità ai cittadini e alle imprese. A nome dell’amministrazione comunale e della città, esprimo il più sincero apprezzamento per l’impegno e la determinazione mostrati dal Governo Meloni e dal titolare del dicastero del Mimit, perché poter contare su altre tremila assunzioni dirette e almeno altrettanto dall’indotto, significa contribuire a offrire opportunità concrete sul nostro territorio ai nostri giovani, che è uno degli obiettivi principali della nostra azione. Continueremo a sostenere con atti concreti amministrativo questo piano di sviluppo ed espansione aziendale di St a Catania, rimanendo vicini ai lavoratori, ai vertici aziendali e alle organizzazioni di rappresentanza datoriali e sindacali per traguardare questa fase nuova e importante per la nostra crescita”.