Iniziativa del circolo Tennis Palermo

Una giornata nella quale il Circolo Tennis Palermo, nell’anno del proprio centenario, si è aperto alla città in uno dei luoghi più iconici del capoluogo siciliano. Oggi pomeriggio, infatti, a Piazza Ruggero Settimo ai piedi del Politeama, si è svolto l’evento, con il patrocinio del Comune di Palermo, “Tennis in Piazza” con una testimonial d’eccezione quale la brindisina Flavia Pennetta, campionessa degli Us Open nel 2015, con best ranking Wta numero 6, e con all’attivo oltre 10 titoli in singolare.

Circa 200 giovani, tra i 5 ed i 16 anni, coordinati dall’infaticabile staff dei maestri del Circolo Tennis Palermo, hanno avuto il privilegio di giocare, tra le ore 16 e le ore 18, con la Pennetta e di farsi immortalare con lei negli immancabili selfie.

Un’iniziativa fortemente voluta dal Circolo Tennis Palermo, tra le tantissime nell’anno del centenario. Da segnalare che i più meritevoli tra i ragazzi scesi nel bellissimo campo in erba allestito questa mattina per l’occasione, avranno la possibilità di iscriversi gratuitamente alla scuola tennis del club presieduto da Alessandro Lazzaro.

Non solo ragazzi e ragazze a giocare con la campionessa azzurra. A palleggiare con lei, anche lo stesso presidente Alessandro Lazzaro e l’assessore allo Sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello. Presente all’evento Tennis in Piazza anche il sindaco Roberto Lagalla che ha donato una medaglia ricordo all’ex tennista brindisina che per tre volte ha raggiunto la finale al Wta di Palermo (una vittoria e due sconfitte il bilancio).

Queste le parole della vincitrice dello Us Open 2015, nonché ex numero 1 al mondo di doppio.

“Credo che questo tipo di eventi siano molto importanti per il tennis e mi auguro che ce ne possano essere altrettanti che coinvolgano altre discipline in modo che i ragazzini possano conoscere ed esplorare sempre nuovi orizzonti. Fortunatamente il tennis italiano negli ultimi anni sta andando davvero alla grande sia al maschile che al femminile e tanta gente ci si sta sempre più avvicinando. Un consiglio a questi ragazzi? Direi che la parola chiave è divertimento e ciò che sento di dirgli è di non avere fretta e di non bruciare le tappe, questo, però, è più un suggerimento da dare ai genitori. Sono molto legata a Palermo, una città dove ho tanti amici e tantissimi ricordi che partono dai campionati under 12 e proseguono con i tornei che ho giocato al Country. Oggi è stata una giornata meravigliosa, bellissimo vedere tanti bambini qui al Politeama e chissà se tra loro non si nasconda un futuro campioncino”.

Questo, invece, il commento del presidente del Circolo Tennis Palermo, Alessandro Lazzaro.

“Pomeriggio meraviglioso qui a Piazza Ruggero Settimo impreziosito dalla presenza di una campionessa del calibro di Flavia Pennetta. Un’iniziativa cui tenevamo molto perché apre la nostra associazione alla città di Palermo ed avvicina tanti ragazzi al tennis. Spero che tutti quelli che oggi hanno affollato questa incantevole location, ma più in generale quanti più cittadini palermitani, possano venire al Circolo a partire dal prossimo 4 ottobre ad assistere agli incontri della serie A1 ed a quelli della 53esima edizione dei Campionati Internazionali di Sicilia che tornano al Circolo a distanza di 20 anni dall’ultima edizione. Lo spettacolo sarà di altissimo livello sia per la serie A1 che per il Challenger 50 maschile”.

Direttore dei 53esimi campionati internazionali di Sicilia, in programma dal 4 all’11 ottobre, Paolo Cannova, anche lui presente questo pomeriggio per la manifestazione messa in piedi dal Ct Palermo con il patrocinio del Comune di Palermo.

“Palermo per me è sempre stata come una seconda casa”, lo ha detto la campionessa italiana di tennis Flavia Pennetta, presente all’iniziativa organizzata dal circolo del tennis di Palermo davanti al teatro Politeama, dedicata ai bambini e ai ragazzi di età tra i 5 e i 16 anni.

“Ho avuto la fortuna di venire a Palermo sin da piccolina e ho tantissimi amici palermitani – ha aggiunto – vedere i bimbi avvicinarsi allo sport mi rende felice. Il tennis italiano sta vivendo un momento meraviglioso e questo fa sì che ci siano tanti iscritti. Spero che tra questi tanti ragazzini ci sia un futuro campioncino. Alle nuove generazioni, auguro di amare qualcosa, avere un sogno nel cassetto e fare qualsiasi cosa per riuscire ad ottenerlo”.

La campionessa degli US Open 2015 ha anche rivolto un pensiero alla giornalista Elena Pero, scomparsa nella giornata di ieri: “Ho condiviso con lei molti momenti, sono rimasta allibita quando ho saputo della sua scomparsa. Era una leggenda, la ricorderemo per sempre”.

L’evento di questo pomeriggio è stato inserito nel quadro del centenario del circolo del Tennis di Palermo: “Il circolo si apre alla città, portiamo il tennis in un posto meraviglioso per un pomeriggio di festa con i nostri tecnici e Flavia Pennetta – ha detto il presidente, Alessandro Lazzaro -. È importante che i ragazzi seguano i valori trasmessi dallo sport: il rispetto dell’avversario, la disciplina, il coraggio e il sacrificio, necessari per arrivare in alto”.

“Sono molto soddisfatto di aver messo a disposizione piazza Politeama per questa bella iniziativa “Tennis in piazza” che porta lo sport nel cuore della città e, soprattutto, lo avvicina ai più piccoli.

Con questa manifestazione vogliamo rilanciare il valore dello sport in tutte le sue dimensioni: non soltanto come ambizione, competizione e ricerca del risultato, ma anche e soprattutto come attività fisica, occasione per stare insieme, crescere, divertirsi e fare socialità. Vedere oggi questi piccoli campi animare la piazza e tanti bambini avvicinarsi al tennis con entusiasmo è un’immagine bellissima di una Palermo che vuole investire sul benessere e sulla qualità della vita delle nuove generazioni.

Ringrazio il Circolo del Tennis Palermo per aver promosso e organizzato insieme al Comune questa iniziativa, e ringrazio Flavia Pennetta, madrina della manifestazione, per aver voluto condividere con i bambini la sua esperienza e la sua passione per questo sport.

Ma il ringraziamento più grande va ai piccoli protagonisti di questa giornata e alle loro famiglie, che hanno partecipato con entusiasmo e hanno reso piazza Politeama un luogo di sport, di incontro e di festa. È anche attraverso momenti come questo che una città costruisce una vera cultura dello sport e offre ai propri bambini nuove opportunità per stare insieme e crescere”.

Così il sindaco Roberto Lagalla che oggi pomeriggio ha fatto visita alla manifestazione “Tennis in piazza”, organizzata dal Comune e dal Circolo del Tennis Palermo in piazza Politeama.