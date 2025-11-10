La Camerata Polifonica Siciliana diretta dal M° Giovanni Ferrauto domenica 9 novembre alle ore 19.30 sarà protagonista, insieme al gruppo vocale “Sine Nomine” diretto da Lucia Patané, del concerto di musica sacra “Floridus Concentus” che si terrà nella Chiesa della Natività del Signore di Catania. Il concerto, promosso dal Comune di Catania nell’ambito del progetto “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini 2025” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura, propone l’esecuzione dei mottetti del compositore barocco siciliano Domenico Campisi. La silloge “Floridus Concentus”, pubblicata nel 1622, comprende ventuno mottetti scritti per un organico variabile, da due a quattro voci, con accompagnamento di basso continuo, e riflettono uno stile compositivo caratterizzato da una schietta semplicità ma ricco di sfumature volte a dare espressione agli “affetti” del testo intonato.

Luogo: Chiesa della Natività del Signore, Piazza Santa Maria Ausiliatrice, 15, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:30

Artista: Camerata Polifonica Siciliana Gruppo vocale Sine Nomine

Info:

Domenica 9 novembre il M° Giovanni Ferrauto dirigerà il concerto di musica sacra che propone l’esecuzione dei mottetti del compositore barocco siciliano organizzato dalla Camerata Polifonica Siciliana nella chiesa della Natività del Signore per “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini” 2025, il progetto del Comune di Catania finanziato dal Ministero della Cultura

Link: https://www.gncpress.it/in-floridus-concentus-la-camerata-polifonica-siciliana-intona-i-mottetti-di-domenico-campisi/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.