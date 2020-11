Centro Karol e Santissimo Salvatore

Due focolai in due case di riposto a Palermo. Il primo è divampato alla casa di riposto Santissimo Salvatore in via Altarello. Qui ci sono 12 anziani positivi e sei dipendenti positivi.

Sono intervenuti sia il personale dell’Asp che anche i carabinieri del Nas per eseguire i controlli e verificare il rispetto delle norme anticovid nella struttura. I pazienti positivi si trovano al primo piano, mentre gli altri 12 circa sono al piano terra. Il secondo focolaio nel centro Alzheimer in via Sciuti.

Tre anziani morti e altri dodici positivi al Covid al Centro Karol di via Sciuti, una delle strutture sanitarie gestite dal gruppo Karol. Il focolaio è divampato tre settimane fa.

“Un dipendente è risultato positivo ai tamponi così da protocollo li abbiamo effettuati a tutti gli ospiti – dice il presidente della Karol Marco Zummo – 15 sono risultati positivi, abbiamo diviso la struttura in due, lato Covid e no Covid, avvisato l’Asp e l’Usca di riferimento, tre ospiti sono morti, uno di loro non aveva sintomi pur positivo al covid è stata una morte improvvisa, gli altri due erano in condizioni critiche e i parenti non hanno voluto trasportarli in ospedale. Tra il personale in totale ci sono stati 4 contagiati, di cui due guariti e gli altri in isolamento domiciliare”.