La situazione seguita dall'Usca

Focolaio nella Rsa Karol a Villabate. Su 71 dipendenti 9 sono risultati positivi mentre su 43 pazienti i positivi sono 22 positivi. Il virus ha iniziato a circolare all’inizio dell’anno e sono stati gli stessi gestori della struttura a segnalare i primi casi durante i controlli fatti periodicamente a impiegati e pazienti.

Il primo ad essere infetto è stato un dipendente. Poi quattro pazienti, infine nel corso degli ultimi tamponi i contagiati sono diventati più numerosi.

“Al momento la situazione siamo riusciti a gestirla all’interno della stessa struttura – dicono dalla Rsa – Abbiamo diviso i positivi i positivi in un piano e i non contagiati in un altro piano. La situazione è tenuta sotto controllo dall’Usca di competenza. Già da domani i negativi faranno il vaccino.

I pazienti e gli operatori positivi sono tutti asintomatici. Da alcuni giorni con i nuovi risultati dei tamponi la situazione pare si sia stabilizzata”.