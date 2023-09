Tre studenti monrealesi d’eccellenza sono stati premiati dalla Fondazione Italia Usa, che ogni anno seleziona in Italia mille giovani dalla carriera universitaria talentuosa. Si tratta di Marta La Corte, Emanuele Ferraro e Valentina Intravaia. A loro sarà assegnata una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del Master in Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy.







Chi sono gli studenti

Marta la Corte si è laureata all’Università degli Studi di Palermo, a marzo del 2023, con una laurea magistrale in Lingue moderne e Traduzione per le relazioni internazionali, con 110 e lode. Da sempre portata per gli studi, continua ad affinare con i viaggi la sua passione per le lingue.

Emanuele Ferraro ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, sempre presso l’Università degli studi di Palermo, con 110 e lode, ad aprile, in una sessione anticipata rispetto alla normale conclusione del percorso di studi. Inoltre, la tesi, intitolata “Intelligenza artificiale e amministrazione delle società” è stata ritenuta meritevole di menzione.

Valentina Intravaia si è laureata in Lingue e Letterature- Interculturalità e Didattica, laurea magistrale, presso l’Università degli Studi di Palermo, con 110 e lode, nel marzo 2023, con una tesi dal titolo “A na vistina di casa/ un ciuriddu cuseru. Note linguistiche sul riadattamento in siciliano de La buona Novella”.

L’elaborato analizza linguisticamente l’opera di riadattamento siciliano de La Buona Novella di De André realizzata dal cantautore palermitano Francesco Giunta. Inoltre, la tesi, in occasione del recente spettacolo musicale de La Buona Novella in siciliano per la rassegna del Segesta Teatro Festival 2023, è stata consegnata ad Arnaldo Bolsi, ospite speciale della serata, nonché consulente della Fondazione De André ONLUS. Sarà segnalata, dunque, sul sito ufficiale di Fabrizio De André nella sezione Tesi ed archiviata unitamente agli altri studi su De André nel centro Studi De André di Siena.

I complimenti dal Comune

Con i tre studenti monrealesi si sono complimentati i consiglieri comunali Santina Alduina e Riccardo Oddo. A loro le congratulazioni anche del presidente del Consiglio comunale e deputato regionale Marco Intravaia: “Questi tre ragazzi rappresentano il volto migliore della nostra città e la veicolano nel mondo. Ci rendono orgogliosi di essere monrealesi e sono da esempio per tanti altri giovani talentuosi che hanno voglia di studiare ed emergere. A loro le vanno le mie congratulazioni e l’augurio di raggiungere traguardi ancora più prestigiosi”.