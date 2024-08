Il ringraziamento dell'imprenditrice al presidente Schifani

Marcella Cannariato, imprenditrice e amministratrice unica di A&C Broker, esprime la sua gratitudine per la nomina nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Massimo di Palermo da parte del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Cannariato ha dichiarato: “Sono onorata e grata al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per avermi designata nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Massimo di Palermo. È un privilegio poter contribuire allo sviluppo culturale della nostra città e lavorare al fianco di professionisti dediti alla valorizzazione di uno dei teatri più prestigiosi d’Europa”.

“Questa nomina rappresenta per me non solo un riconoscimento personale, ma anche un’opportunità per sostenere e promuovere la nostra ricca tradizione artistica. Grazie ancora per la fiducia riposta in me. Sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso e di dare il mio contributo”, ha aggiunto la consigliera di amministrazione della Sicily by Car e della Dragotto Holding.