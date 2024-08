Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha designato l’imprenditrice palermitana Caterina Marcella Cannariato nel Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Massimo. Cannariato, attuale amministratrice unica della A&C Broker Srl e consigliere di amministrazione della Sicily by Car Spa e della Dragotto Holding Spa, è da 11 anni la responsabile per la Sicilia della Fondazione “Marisa Bellisario”. In passato ha ricoperto, inoltre, il ruolo di componente dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia ed è stata esperta del ministro per le Pari opportunità.

Chi è Carterina Marcella Cannariato

Classe 1956, dopo aver conseguito la maturità classica, si è specializzata nel settore assicurativo, acquisendo il titolo di broker assicurativo. A partire dagli anni Ottanta ha lavorato presso le principali compagnie assicurative, operando dapprima come agente generale poi come broker intermediario di assicurazioni. Dal 2007 è anche consulente assicurativo per grandi realtà aziendali ed enti pubblici, anche istituzionali, tra cui l’Università degli Studi di Palermo.

Nel corso degli anni ha ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione di alcune società. Dal maggio 2021 al 25 gennaio 2022 è stata designata quale esperta del Ministro per le Pari Opportunità e della Famiglia dal Ministro Elena Bonetti; nello stesso anno è stata consigliere in carica della Giunta Camerale della Camera di Commercio di Palermo; dal febbraio 2022 ad oggi, invece, è componente del Comitato Impresa Donna del Ministero dello Sviluppo Economico.

La compagnia Sicily By Car

Sicily by Car S.p.A. Compagnia leader nel settore dell’autonoleggio, è stata fondata nel 1963 da Tommaso Dragotto, che ha iniziato la propria scommessa imprenditoriale con un parco auto costituito da una Fiat 1300, una Fiat 1100 e due Fiat 500.

In seguito ad un programma di espansione aziendale e commerciale, e grazie all’esperienza e professionalità del team di Direzione che ha permesso alla Compagnia di diventare una vera realtà nazionale, dal 1997 la Sicily by Car , varca i confini regionali ed assicurandosi un mercato di più vaste dimensioni.

Sicily by Car ha avuto nel corso degli anni uno sviluppo costante ed è presente in tutte le principali città italiane con oltre 56 uffici. Oggi dispone di una flotta di oltre 13.000 vetture