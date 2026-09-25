Non solo industriali allarmati ma anche parti sindacali. “La coesione che la Cisl sta declinando anche come partecipazione è la chiave per programmare il futuro, gestendo il presente, soprattutto in una regione complessa come la Sicilia. Tutti dobbiamo interrogarci su come costruire in Sicilia una vera governance multilivello, capace di mettere insieme istituzioni, imprese, lavoro e territori“.

Così ha detto il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, intervenendo all’incontro organizzato da Confindustria Sicilia sul quadro finanziario pluriennale europeo 2028-2034, svoltosi oggi a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione Siciliana.

Tema strategico per il futuro

“Apprezziamo l’iniziativa di Confindustria Sicilia perché mette al centro un tema strategico per il futuro della nostra regione. La programmazione europea 2028-2034 rappresenta una grande opportunità, ma per coglierla pienamente abbiamo bisogno di una capacità di governo diversa, fondata sul confronto, sulla corresponsabilità e sulla partecipazione. La governance multilivello deve partire dal partenariato e diventare un metodo stabile per programmare, attuare e verificare le politiche”.

Per la Cisl Sicilia, la direzione da seguire è quella della costruzione di una strategia condivisa. “Stiamo sperimentando un modello partecipativo in Sicilia – ha dichiarato La Piana – anche attraverso l’accordo sottoscritto con Confindustria Sicilia, la Conferenza Episcopale Siciliana, l’Università Kore e l’Anci sul tema delle aree interne. È un’esperienza che dimostra come il partenariato possa diventare un luogo concreto nel quale mettere insieme competenze, responsabilità e visioni differenti per affrontare problemi complessi”.

Colmare le distanze tutti insieme

Per il segretario generale della Cisl, “occorre colmare la distanza tra gli obiettivi della programmazione europea e la politica quotidiana. I programmi hanno senso se riescono a tradursi in risultati concreti per le persone, per le imprese, per sostenere gli Enti locali nella gestione degli investimenti e quindi per i territori. Per questo servono strumenti di monitoraggio, capacità amministrativa e una responsabilità condivisa sull’attuazione delle politiche. E servono imprese forti, che investano, innovino e siano competitive, perché la forza dell’impresa è una condizione per creare lavoro di qualità. La competitività della Sicilia non può essere separata dalla qualità del lavoro, dalla capacità di attrarre investimenti e dalla possibilità di offrire ai giovani prospettive concrete”.