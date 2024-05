Interventi contro i danni provocati, e di continuo dal maltempo, interventi contro l’inquinamento, cantieri per le strade, riqualificazione della fiera del mediterraneo. Oltre ai 400 milioni di euro per la realizzazione di un termovalorizzatore, Palermo riceverà altri 247 milioni di euro della distribuzione dei Fondi di Sviluppo e coesione. Ad annunciarlo il sindaco del capoluogo siciliano, Roberto Lagalla.

Le parole di Lagalla

“Sono soddisfatto dell’intenso lavoro degli ultimi mesi tra Comune e Regione Siciliana che ha portato alla distribuzione dei Fondi di Sviluppo e coesione sulla città di Palermo. Oltre ai 400 milioni di euro per la realizzazione di un termovalorizzatore, Palermo riceverà altri 247 milioni di euro”, afferma il sindaco.

“È importante, inoltre, aver ricevuto altri 73 milioni che saranno messi a disposizione della Città Metropolitana e che saranno destinati esclusivamente ad interventi sulla rete stradale provinciale per migliorare i collegamenti tra il capoluogo e i Comuni limitrofi. Da oggi – conclude il sindaco – inizia un nuovo capitolo che richiederà grande senso di responsabilità e impegno da parte del Comune, della Città Metropolitana e degli altri enti attuatori dei progetti affinché, nei prossimi anni, queste risorse non vengano sprecate”.

I progetti

Si tratta di progetti che toccano diversi ambiti, dall’ambiente alla cultura fino alla rigenerazione urbana e che potranno contribuire a cambiare il volto di alcune aree della città e a migliorare la qualità dei servizi. Tra questi, ad esempio, i 19 milioni da investire per la manutenzione dei canali di maltempo e i 15 milioni e mezzo per la realizzazione delle vasche di laminazione per fronteggiare il fenomeno degli allagamenti a Mondello e Sferracavallo.

LA LISTA COMPLETA DEI PROGETTI

E poi ancora i 15 milioni per la realizzazione della fognatura a Cruillas e i 27 milioni per i lavori di disinquinamento della fascia costiera dall’Acquasanta al fiume Oreto, fino ai 44 milioni per gli interventi su Monte Pellegrino che permetteranno la riapertura di via Monte Ercta e i 30 milioni per la riqualificazione di aree della Fiera del Mediterraneo.

La firma della Meloni

Il primo Ministro Giorgia Meloni è arrivata a Palermo per la firma dell’Accordo per il Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027. Un piano stimato attorno ai 6,8 miliardi di euro che oggi, nella splendida cornice del Teatro Massimo, è stato siglato dal governo centrale e dalla Regione siciliana. Accolta dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, la Premier ha rivendicato la bontà del lavoro svolto, già nei scorsi mesi, sull’asse Roma Palermo. Presenti all’incontro anche i Ministri Adolfo Urso e Raffaele Fitto.

