Disponibile su Pc, console e dispositivi mobile

Il calcio per molti è una vera e propria passione. Che si tratti di scendere in campo o di dare consigli a chi gioca, poco importa. Del resto si sa: in Italia soprattutto quando gioca la Nazionale, ci si trasforma tutti in commissari tecnici. In aiuto di tanti appassionati di tutto il mondo, soprattutto a quelli a cui piace condurre la propria squadra dalla panchina imponendo il proprio gioco e le idee tattiche arriva Football Manager.

Si rinnova, così, l’appuntamento con la serie che permette, dal lontano 2005, agli appassionati di calcio di sedere sulla panchina del proprio club preferito, portarlo dai campionati di secondo piano ai fasti internazionali applicando il proprio credo tattico e non solo. Football Manager 2024, sviluppato da Sports Interactive e distribuito da SEGA, è infatti disponibile per Pc e Mac via Steam, Epic Games Store, Xbox Game Pass e Microsoft Store, per console (PS5, Xbox Series X|S e Switch) e su dispositivi mobile. Quest’ultima è appannaggio in esclusiva per gli abbonati Netflix, include tantissime novità e offre agli appassionati il “modo più veloce per raggiungere la gloria calcistica”.

Si tratta di una serie storica in ambito videoludico che ha fatto della mole di dati e delle infinite opzioni (nella versione 2019 venne anche aggiunta la possibilità di simulare l’effetto Brexit, ndr) il suo marchio di fabbrica permettendo anche alcuni episodi reali clamorosi come ad esempio l’arrivo 4 anni fa in una panchina vera di un 22enne serbo, Andrej Pavlovic che è diventato allenatore del Bežanija, squadra di Belgrado, militante nella seconda divisione del campionato serbo di calcio.

Nulla è precluso anche a livello tattico: con una serie di moduli e relative varianti da studiare e provare sempre più lunga. Ma anche tanti aspetti extra campo da gestire: calciomercato, contratti, rapporti con i calciatori, staff, dirigenza e quant’altro.

Arriva la J League giapponese

La nuova licenza della Meiji Yasuda Insurance J. League sblocca per la prima volta la J1 League, la J2 League e la J3 League, dandoti la possibilità di esplorare nuovi orizzonti in Giappone.

Tra le caratteristiche c’è la possibilità di continuare la propria partita verso la vetta del calcio grazie alla possibilità di importare la carriera da Football Manager 2023.

Le novità di quest’anno

Sono diverse le novità in Football Manager 2024. A partire dalle migliorie ai movimenti dei calciatori in campo, alla fisica del pallone e al sistema d’illuminazione danno vita al motore di gioco più immersivo nella storia della serie. Il titolo sfrutta le ultime novità a livello tattico, come il nuovo ruolo del terzino invertito e le rotazioni posizionali che aggiungono maggiore fluidità all’azione.

È presente l’editor per i calci piazzati migliorato. Affidandosi alle conoscenze dei nuovi preparatori sulle palle inattive si potranno creare schemi vincenti in ogni scenario con cui sorprendere gli avversari.

Il calciomercato è stato dotato di maggiore profondità con la concorrenza più agguerrita grazie a tecnici capaci di prendere decisioni più strategiche rispetto al recente passato.

Si può anche sfruttare la nuova figura degli intermediari per liberarsi dei giocatori in esubero in cambio di una percentuale sul prezzo finale del cartellino. Nuove funzionalità per gli agenti e il debutto di TransferRoom, un’area dedicata al calciomercato reale, mettono a disposizione una serie di strumenti più efficaci per costruire una squadra in grado di dominare gli avversari.

Prestazioni ed obiettivi individuali

Football Manager 24 permette di motivare i giocatori a dare il massimo dentro e fuori dal campo assegnando loro obiettivi individuali. Che si tratti dei gol segnati in stagione o delle prestazioni medie in allenamento, sfidate le vostre stelle e le migliori promesse ad esprimere tutto il loro potenziale.

Tante altre novità

Football Manager 2024 propone una maggiore varietà in ogni carriera con l’arrivo di due nuove modalità di gioco. Mondo reale replica le date esatte del mercato. Con Il tuo mondo, le rose e i budget dei club saranno fissati alla data d’inizio della vostra carriera e solo i giocatori che hanno cambiato squadra prima di quella data faranno parte della vostra rosa, dando così la possibilità di riscrivere la storia del mercato.

Ct della Nazionale

Da tempo nella serie è possibile provare ad essere anche commissario tecnico della nazionale. In Footballa Manager 2024 è presente la rinnovata opzione “Convocabili” che offre una migliore panoramica dei talenti a disposizione. La preparazione alla partita e le riunioni offrono tutte le informazioni che servono prima di ogni match. E sempre da tempo è possibile avere il doppio incarico, ossia sedere sulla panchina del proprio club e della Nazionale.

I testimonial di Football Manager 2024

Per celebrare l’uscita della versione più completa della serie, Sports Interactive, il team che sviluppa il gioco, ha pubblicato un trailer di lancio di FM24 con protagonisti quattro prospetti del calcio mondiale: le stelle del Manchester City Jérémy Doku e Joško Gvardiol e i baby prodigi del Brighton & Hove Albion Evan Ferguson e Ansu Fati. Questi giocatori sono la testimonianza della reputazione globale di Football Manager nell’individuare giovani talenti, mentre la presenza di Kaoru Mitoma celebra il debutto ufficiale della serie in Giappone.