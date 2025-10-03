Dopo due rinvio e mezzo (tre in realtà ma il secondo era un rinvio quasi annunciato) si sblocca finalmente l’Avviso 7 della Formazione professionale. Lo annuncia l’Assessore Mimmo Turano che per primo aveva lanciato strali contro il malfunzionamento della piattaforma.

Domande presentate senza ulteriori intoppi

“Non c’è stato alcun intoppo (ulteriore ndr), la piattaforma per le domande dell’Avviso 7 ha funzionato come previsto”.

Ma adesso che il percorso sembra completo si alza un altro tema, quello dell’entità delle risorse disponibili e della selezione dei corsi realizzabili.

Domande per oltre tre volte le risorse disponibili

“Sono state presentate istanze di finanziamento per circa 200 milioni di euro, a fronte di 60 milioni messi a bando. Sono state coperte tutte le province e le aree tematiche che l’assessorato ha individuato. Finalmente, si finanzia la domanda proveniente del mercato del lavoro regionale per rispondere ai bisogni occupazionali della Sicilia” afferma l’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano.

La polemica sulla riforma

Intanto continua la polemica sulla riforma del settore approvata due giorni fa. Una “legge sbagliata e pericolosa, da riscrivere immediatamente che riporta la Formazione professionale verso stagioni buie” sostengono gli Enti della Formazione professionale in Sicilia a 48 ore dall’approvazione di una riforma fatta in fretta e furia per evitare che l’Italia potesse perdere 100 milioni di euro provenienti dal PNRR.

Una norma approvata in un solo giorno fra le critiche delle opposizioni e sulla quale gli Enti avevano chiesto di fermarsi. Ma adesso, nonostante le rassicurazioni dell’assessore, la preoccupazione sugli effetti della norma non diminuiscono, al contrario crescono.

“Questa legge non valorizza la formazione, ma la consegna alle imprese, marginalizzando e cancellando il ruolo degli enti accreditati, unico presidio di qualità, trasparenza e professionalità” insistono nel corpo di una nota le associazioni Cenfop Sicilia, Foma.RE, Assofor OD, Iform, Asef, Anfop, Forma Sicilia e Federterziario Scuola Sicilia.