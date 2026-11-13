Un uomo di 46 anni, originario di Catania e con precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castelbuono con le accuse di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità. L’uomo è stato anche denunciato a piede libero per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

L’intervento dei militari, coordinato dalla compagnia di Cefalù e diretto dalla Procura di Termini Imerese, guidata dal procuratore Antonio Vittorio Cavallo, nasce nell’ambito dei servizi di prevenzione contro le truffe agli anziani. La centrale operativa aveva infatti ricevuto diverse segnalazioni riguardo a possibili raggiri in corso nel comune madonita.

Durante i posti di blocco, i carabinieri hanno fermato un’auto su cui viaggiavano il 46enne e un giovane risultato poi estraneo alla vicenda. Al momento dell’identificazione, l’uomo ha cercato di eludere il controllo fornendo un nome falso ed esibendo documenti risultati subito contraffatti. Gli accertamenti immediati hanno permesso ai militari di risalire alla sua vera identità.

La perquisizione personale e del veicolo ha inoltre portato al ritrovamento di un coltello di genere vietato lungo complessivamente 16,5 centimetri, motivo per cui è scattata la denuncia.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e disposto per il 46enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.